Scintille Carvajal-Saka all'intervallo di Real Madrid-Arsenal: nel mirino il 'cucchiaio' dell'inglese

Carvajal a contatto con Saka al termine del primo tempo: nel mirino dello spagnolo il 'cucchiaio' dell'inglese in occasione del rigore sbagliato.

Alla fine non è riuscita la grande rimonta al Real Madrid, sconfitto con tre goal di scarto dall'Arsenal all'Emirates Stadium: i 'Blancos' hanno perso anche al 'Bernabeu', salutando così questa edizione della Champions League.

Il tutto nonostante l'errore dagli undici metri in avvio di Bukayo Saka, che sembrava poter infondere nuova linfa ai ragazzi di Carlo Ancelotti: proprio l'attaccante inglese ha però spezzato l'equilibrio nella ripresa, dando il via alle danze fino al definitivo 1-2 di Martinelli in risposta al momentaneo pareggio di Vinicius Junior.

Suo malgrado, la punta di Arteta si è trovata a fare i conti con un episodio del tutto imprevisto: un contatto abbastanza ravvicinato con Dani Carvajal, presente allo stadio in 'borghese' in virtù dell'infortunio che lo sta tenendo ai box.