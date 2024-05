Schroder dal basket al calcio: la stella dell'NBA ha esordito nella sesta divisione tedesca

Il cestista dei Brooklyn Nets, nonché campione del Mondo con la Germania, ha esordito in sesta serie tedesca con l'FC Germania Bleckenstedt.

Si può passare dal basket al calcio? Assolutamente sì. Per informazioni chiedere a Dennis Schröder, stella dell'NBA che gioca come playmaker nella franchigia dei Brooklyn Nets.

Il cestista tedesco, campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2023, ha infatti coronato un suo grande sogno, ovvero quello di debuttare nel mondo del calcio.

Un sogno diventato finalmente realtà perché Schröder ha infatti debuttato in patria scendendo in campo in occasione di un match di sesta divisione tedesca.