Scaroni non ha dubbi e fissa gli obiettivi: "Cardinale resterà al Milan a lungo. Nel calcio vincere è tutto, ma l'obiettivo è la Champions League"

Il nuovo stadio, la rinascita dopo una stagione da dimenticare e l’obiettivo Scudetto: il Milan sta lentamente rialzando la testa dopo anni complicati.
Il prossimo weekend andrà in scena la penultima gara dell’anno per la Serie A, seguita dall’impegno in Supercoppa Italiana a Riad, per chiudere il 2025 con la sfida casalinga contro l’Hellas Verona.
Il presidente Paolo Scaroni, in un’intervista a Class CNBC, ha fatto il punto su diversi temi che riguardano il club rossonero: ecco le principali dichiarazioni del massimo dirigente del Milan.