Scaroni non ha dubbi e fissa gli obiettivi: "Cardinale resterà al Milan a lungo. Nel calcio vincere è tutto, ma l'obiettivo è la Champions League"

"Cardinale? Ha creato un fondo dedicato allo sport e il Milan è stato il suo grande investimento, ma non l'unico nello sport. È attivo nel mondo dell'entertainment, sta seguendo la vicenda Paramount con grande interesse. Ha portato al Milan competenze che non avevamo. Se abbiamo raddoppiato il fatturato lo dobbiamo anche grazie al suo intervento e a come ci ha aiutato a far crescere la nostra azienda. Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo, è questo il suo desiderio. Lo sentiamo sempre, è sempre attivo e presente. In particolare nella vicenda stadio è portatore di una conoscenza di un fondo che ha creato molti stadi. Ha portato nel club persone che sono in grado di capire come deve essere un impianto moderno, cosa che non necessariamente all'interno del Milan sapevamo visto che di stadi non ne abbiamo fatti negli ultimi 70 anni. RedBird, insieme a Oaktree, sono soci in sintonia sul tema stadio, perché ci sono gli stessi obiettivi".