Per il Milan è record nel bilancio, terzo anno consecutivo in attivo e ricavi top: "Brillante, spettacolare"

"Per partecipare al mercato, per finanziare le squadre e tutto quello che noi facciamo abbiamo bisogno di soldi" risponde Scaroni a precisa domanda sul perchè i tifosi dovrebbero essere contenti per il bilancio in attivo".

"Ne abbiamo bisogno in senso assoluto perché nessuno ha voglia di investire in una società in perdita permanente, e ne abbiamo bisogno perché è la UEFA a chiederlo. Avere dei bilancia sani è la conditio sine qua non per avere risultati sportivi di qualità. Poi bisogna fare le scelte giuste, avere l'allenatore giusto".

"Il punto di partenza è di sicuro avere bilanci positivi, e su questo c'è la grande attenzione di Giorgio Furlani che si occupa di entrambe le cose".