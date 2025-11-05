Per il Milan è record nel bilancio, terzo anno consecutivo in attivo e ricavi top: "Brillante, spettacolare"

Il Milan ha chiuso l'ultimo bilancio in attivo, per il terzo anno consecutivo. Lo ha annunciato la stessa società rossonera nella serata di mercoledì 5 novembre, dopo aver presentato oggi all’Assemblea degli Azionisti i risultati dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e approvavo dal CDA lo scorso ottobre.
Per il Milan un risultato consolidato positivo di 3 milioni di euro e di fatto un terzo anno consecutivo con un nuovo record assoluto di ricavi, ovvero 494,5 milioni di euro. L'incremento, rispetto alla stagione 2023/24, è del 10%."Lo considero un risultato brillante" fa sapere il presidente Paolo Scaroni. "Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League".