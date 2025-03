Scaroni sul futuro del Milan: "Meglio non fare la Conference? Metteremo lo stesso impegno a prescindere dalla coppa"

Il presidente del Milan torna sul tema del nuovo stadio: "Siamo tornati alla proposta formulata nel 2019".

La zona Champions è abbastanza lontana per il Milan, tanto che in casa rossonera è impossibile non prendere in considerazione un'ipotesi impronosticabile qualche mese fa: una stagione senza l'Europa delle grandi, magari in Europa o Conference League.

Uno scenario di cui ha discusso Paolo Scaroni, intervistato da 'DAZN' nel pre-partita della gara casalinga di campionato contro il Como di Cesc Fabregas.

Il presidente rossonero ha parlato anche del tema, sempre più attuale, del nuovo stadio da costruire insieme all'Inter proprio a San Siro.