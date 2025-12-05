Scandalo scommesse in Turchia, decine di arresti tra giocatori e arbitri: blitz della polizia, in manette un calciatore del Fenerbahce e uno del Galatasaray

Parallelamente all’indagine sulle scommesse, la Procura di Istanbul ha annunciato un’operazione contro Payco Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri A.Ş., ritenuta coinvolta nel riciclaggio dei proventi del gioco illegale.

Sulla base dei rapporti della Banca Centrale turca e di MASAK, gli inquirenti hanno rilevato che ingenti somme legate a scommesse clandestine e frodi finanziarie venivano introdotte nel sistema attraverso una rete di società e un apparato considerato organizzato.

Undici persone sono state arrestate e, con decisione del Tribunale di Sorveglianza Penale, la società è stata posta sotto sequestro.