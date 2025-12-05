Scandalo scommesse in Turchia, decine di arresti tra giocatori e arbitri: blitz della polizia, in manette un calciatore del Fenerbahce e uno del Galatasaray

Un imponente blitz coordinato dalla Procura di Istanbul ha scoperchiato una rete di scommesse illegali e presunte combine che coinvolge decine di protagonisti del calcio turco.
L’operazione, scattata all’alba e condotta simultaneamente in 17 province, ha portato all’arresto di 35 persone su 46 indagate, tra cui il giocatore del Fenerbahce Mert Hakan Yandaş e quello del Galatasaray Metehan Baltaci, oltre all’ex arbitro Ahmet Çakar e al direttore di gara Zorbay Kuçuk.
Le indagini della Procura, ampliate dopo la squalifica di 101 calciatori da parte del Professionel Futbol Disiplin Kurulu, parlano di scommesse effettuate su partite delle proprie squadre, tentativi di manipolazione dei risultati e movimentazioni finanziarie sospette che hanno acceso i riflettori anche su circuiti di riciclaggio, secondo quanto reso noto dagli inquirenti.