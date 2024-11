Scambio Fagioli-Skriniar? I pro e i contro della possibile operazione tra Juventus e PSG

I bianconeri cercano un difensore a gennaio dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal: si pensa ad un clamoroso scambio per riportare Skriniar in A.

I gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e a Juan Cabal impongono alla Juventus un immediato ritorno sul mercato con il dichiarato intento di rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta.

Tra i profili che, nel corso delle ultime settimane, sono stati accostati con una certa insistenza al club bianconero, c'è anche quello di Milan Skriniar. L'ex Inter, che da due stagioni veste la maglia del PSG, sta trovando poco spazio in Francia e potrebbe vedere nel ritorno in Serie A un'occasione buona per rilanciarsi.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i ragionamenti per riportare in Italia il centrale slovacco hanno già preso corpo e l'ultima idea, sarebbe quella di perfezionare il trasferimento attraverso un clamoroso scambio con Nicolò Fagioli.