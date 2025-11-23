Scamacca ritrova il goal dopo tre mesi: entra e cambia il volto dell'Atalanta a Napoli

Non è andata come sperato la prima uscita di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta: a Napoli è finita 3-1 per i padroni di casa, complice un primo tempo da incubo dei bergamaschi.

La musica è cambiata nella ripresa quando, con l'inserimento di una vera prima punta, la 'Dea' è tornata a macinare gioco e occasioni: artefice del cambio di passo è stato Gianluca Scamacca.

L'ex Sassuolo non ha solo ritrovato la via del goal, ma anche ben impressionato con ottimi movimenti che per poco non facevano nuovamente male al Napoli: Palladino, insomma, ha un motivo per sorridere nonostante il k.o.