Napoli-Atalanta 3-1, pagelle e tabellino: Lang e Neres non deludono, Scamacca entra alla grande, Ahanor da incubo

Neres e Lang (7,5 e 7) sfruttano la chance concessagli dall'inizio in contemporanea da Conte marchiando a fuoco Napoli-Atalanta, Di Lorenzo assist-man e prezioso in copertura (7), McTominay - schierato mediano - abbina sostanza e qualità (6,5). Rrahmani (5,5) in affanno quando entra Scamacca, bene Buongiorno (6,5), Hojlund (6,5) dialoga nel modo giusto calando verso il finale.

VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (63' Juan Jesus 5,5), Buongiorno 6,5; Di Lorenzo 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Gutierrez 6 (68' Mazzocchi 6); Neres 7,5 (68' Politano 6), Lang 7 (68' Elmas 6); Hojlund 6,5 (74' Lucca 5,5). All. Conte.