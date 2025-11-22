Pubblicità
Neres Napoli Atalanta
Claudio D'Amato

Napoli-Atalanta 3-1, pagelle e tabellino: Lang e Neres non deludono, Scamacca entra alla grande, Ahanor da incubo

Il Napoli rovina la prima di Palladino all'Atalanta e si rimette a correre: due goal di Neres e il timbro di Lang nel primo tempo, poi il ritorno della Dea, a cui però un super Scamacca non basta.

Il Napoli riaccende il motore.

Tracollo di Bologna mandato in soffitta grazie al 3-1 all'Atalanta, che si conferma in piena difficoltà e incapace di fornire segnali di reazione alla prima in panchina di Palladino.

La rivoluzione tattica di Conte viene ripagata da un primo tempo super, con Neres e Lang spine nel fianco della difesa orobica ad accendere il 3-4-2-1 varato dall'allenatore leccese.

Hojlund lavora bene di sponda e propizia l'1-0 del brasiliano, che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia. Il verdeoro si ripete al 38', con un diagonale sul palo lontano, sfruttando un assist in profondità stavolta offerto da McTominay. Dea al tappeto e azzurri travolgenti col tris firmato da Lang, di testa, su un cross pennellato col contagiri da Di Lorenzo.

A suonare la carica in casa Atalanta, nella ripresa, è Scamacca: il centravanti di Palladino, che inizialmente aveva optato per un attacco leggero con Pasalic, De Ketelaere e Lookman, cambia inerzia al match accorciando le distanze con una girata da applausi su traversone di Bellanova. 

Gli ospiti chiudono il Napoli negli ultimi 30 metri e la squadra di Conte cala alla distanza, ma regge l'urto del forcing bergamasco ritrovando la vittoria a 25 giorni dal blitz di Lecce. Per gli orobici, invece, la serie nera in campionato si prolunga.

  • PAGELLE NAPOLI

    Neres e Lang (7,5 e 7) sfruttano la chance concessagli dall'inizio in contemporanea da Conte marchiando a fuoco Napoli-Atalanta, Di Lorenzo assist-man e prezioso in copertura (7), McTominay - schierato mediano - abbina sostanza e qualità (6,5). Rrahmani (5,5) in affanno quando entra Scamacca, bene Buongiorno (6,5), Hojlund (6,5) dialoga nel modo giusto calando verso il finale.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (63' Juan Jesus 5,5), Buongiorno 6,5; Di Lorenzo 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Gutierrez 6 (68' Mazzocchi 6); Neres 7,5 (68' Politano 6), Lang 7 (68' Elmas 6); Hojlund 6,5 (74' Lucca 5,5). All. Conte.

  • PAGELLE ATALANTA

    Ingresso al top per Scamacca (7) tra sponde al bacio e goal capolavoro, De Ketelaere e Lookman si accendono nel secondo tempo (6 ad entrambi) così come Bellanova (6 anche per lui), prova da incubo per Ahanor (4,5), responsabile in tutte e 3 le reti azzurre. Pasalic (5) spento.

    VOTI ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Djimsiti 5,5, Hien 6, Ahanor 4,5 (46' Kossounou 6); Bellanova 6, De Roon 5,5, Ederson 5,5, Zappacosta 5,5 (62' Zalewski 6); Pasalic 5 (46' Scamacca 7); De Ketelaere 6 (77' Samardzic sv), Lookman 6 (82' Maldini sv). All. Palladino.

  • TABELLINO NAPOLI-ATALANTA

    NAPOLI-ATALANTA 3-1

    Marcatori: 17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (63' Juan Jesus 5,5), Buongiorno 6,5; Di Lorenzo 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Gutierrez 6 (68' Mazzocchi 6); Neres 7,5 (68' Politano 6), Lang 7 (68' Elmas 6); Hojlund 6,5 (74' Lucca 5,5). All. Conte.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Djimsiti 5,5, Hien 6, Ahanor 4,5 (46' Kossounou 6); Bellanova 6, De Roon 5,5, Ederson 5,5, Zappacosta 5,5 (62' Zalewski 6); Pasalic 5 (46' Scamacca 7); De Ketelaere 6 (77' Samardzic sv), Lookman 6 (82' Maldini sv). All. Palladino.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Juan Jesus (N)

    Espulsi: nessuno

