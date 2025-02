Scaletta seconda serata Sanremo 2025, a che ora cantano Achille Lauro, Fedez, Rose Villain ed Elodie

Oggi è la seconda serata del Festival di Sanremo, in gara tra gli altri sul palco dell'Ariston anche Simone Cristicchi e Giorgia.

Si continua, seconda serata per il Festival di Sanremo 2025. Stasera di scena un nuva nottata in compagnia dei cantanti pop italiani al Teatro Ariston, con 15 dei 29 cantanti di musica leggera e rap in gara che si esibiranno dalle 21:00 circa fino all'1:00 di notte, quando sarà già scattato giovedì 13 febbraio.

La scaletta di Sanremo è stata annunciata e confermata, con l'ordine dei cantanti della musica leggera italiana che andrà da Rocco Hunt, il primo a salire sul palco dell'Ariston per la seconda serata, fino a Willie Peyote, l'ultimo a esibirsi oggi.

Tra i più attesi di stasera i vari Achille Lauro, Elodie, Giorgia, Fedez e Simone Cristicchi dopo la prima serata. A che ora canteranno dunque i 15 artisti della scena pop e rap italiana nella seconda serata di Sanremo?