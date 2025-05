Savona al Manchester City? Cosa c'è di vero e la posizione della Juventus sul terzino: quanto incasserebbero i bianconeri

Guardiola avrebbe puntato il giovane terzino bianconero lanciato da Thiago Motta: la Juventus valuterà eventuali offerte.

Nicolò Savona al Manchester City? La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia, dove parlano di un forte interessamento di Pep Guardiola per il terzino della Juventus.

Il trasferimento avrebbe del clamoroso, considerato come Savona fino a pochi mesi fa giocasse in Serie C nelle file della formazione Next Gen bianconera.

La Juventus, dal canto suo, è forte di un lungo contratto ma aspetta di capire l'entità di un'eventuale offerta.

Anche perché la cessione di Savona, seppure dolorosa, potrebbe evitarne altre soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.