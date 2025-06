Saul Coco dal Torino all'Al Duhail: le cifre dell'affare e cosa manca per il trasferimento in Qatar

Il difensore della Guinea Equatoriale sta per lasciare il Toro dopo appena una stagione: accordo trovato tra i due club, chiusura vicina.

Per il Torino è il momento delle cessioni. Non solo Samuele Ricci, sempre più vicino al trasferimento al Milan: anche Saul Coco sta per lasciare i granata, nel suo caso dopo appena una stagione di militanza.

Il centrale della Guinea Equatoriale, ma nato in Spagna, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Al Duhail, formazione della massima serie del Qatar. A rivelarlo è Sky.

L'operazione è quasi conclusa, ma non completamente: per far sì che arrivi alla fumata bianca, con conseguenti firme e ufficialità, necessita ancora di uno step fondamentale, ovvero l'ok definitivo del calciatore.