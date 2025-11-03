Pubblicità
Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Sassuolo ospita il Genoa nel posticipo della decima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla sfida.

Sassuolo-Genoa è una delle due partite che chiuderà la decima giornata di campionato. Una partita molto delicata per la squadra rossoblù, reduce dall'ennesima sconfitta in questo inizio di stagione.

Il Genoa è in fondo alla classifica, con soli tre punti conquistati e con la separazione da Patrick Viera che ha lasciato il club dopo circa un anno. Dall'altra parte invece il Sassuolo di Fabio Grosso ha vinto l'ultima partita, a Cagliari, e si trova a metà classifica.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Genoa e le scelte di formazione.

  • SASSUOLO-GENOA: CANALE TV E STREAMING

    • Partita: Sassuolo-Genoa
    • Data: lunedì 3 novembre
    • Orario: 18:30
    • Canale tv: DAZN
    • Streaming: DAZN
  • FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-GENOA

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. Murgita-Criscito.

  • ORARIO SASSUOLO-GENOA

    La sfida tra Sassuolo e Genoa, valida per la decima giornata di Serie A, è in programma lunedì 3 novembre con calcio d'inizio alle ore 18:30.

    CALCIO IN TV, TUTTA LA PROGRAMMAZIONE.

  • DOVE VEDERE SASSUOLO-GENOA IN TV

    La partita tra Sassuolo e Genoa sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

  • SASSUOLO-GENOA IN DIRETTA STREAMING

    Attraverso DAZN, gli utenti potranno vedere Sassuolo-Genoa in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

  • TELECRONISTI SASSUOLO-GENOA

    La telecronaca di Sassuolo-Genoa, visibile in esclusiva su DAZN, è affidata alla coppia Iori-Budel. 

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire Sassuolo-Genoa su GOAL attraverso la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

