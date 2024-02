Il Sassuolo esonera Dionisi: Ballardini, Grosso e Semplici, i nomi dei possibili sostituti

Il ko interno contro l'Empoli costa a caro a Dionisi che verrà esonerato dal club emiliano: di seguito tutti i possibili sostituti.

La sconfitta, all'ultimo respiro, maturata al Mapei Stadium contro l'Empoli significa capolinea per Alessio Dionisi.

Come riferito da Sky, infatti, il Sassuolo ha deciso di esonerare il tecnico che ha guidato gli emiliani dall'estate del 2021 per provare a dare una scossa ad un ambiente ormai privo di certezze e che è costretto a fare i conti con una classifica per nulla preventivata ad inizio anno.

Il Sassuolo è infatti terzultimo, a pari merito con il Verona, e in questo segmento finale di stagione dovrà lottare per evitare quella che sarebbe una clamorosa quanto amara retrocessione in Serie B.

Per compiere la sua missione, dunque, il club neroverde dovrà affidarsi ad un nuovo tecnico: andiamo a scoprire chi sono i possibili sostituti di Dionisi sulla panchina del Sassuolo.