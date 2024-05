Sarri in Grecia per la nuova stagione? La proposta del Panathinaikos per il tecnico italiano

Dopo la Lazio un futuro greco per Sarri? Arriva l'offerta da Atene e in particolare dal Panathinaikos per l'allenatore italiano.

Salutata la Lazio, Maurizio Sarri cerca una nuova squadra. Dopo le voci su un possibile ritorno in Serie A, magari alla guida del Bologna orfano di Thiago Motta, spunta anche una pista estera e in particolare ellenica per il mister italiano.

Secondo Sky Sport, infatti, il club greco del Panathinaikos ha deciso di presentare a Sarri un'offerta importante per la stagione 2024/2025, tentare Maurizio Sarri. Da canto suo l'ex mister della Lazio avrebbe però deciso di prendere tempo.

Saranno giorni di riflessione per Sarri, che aspetta di avere tutte le proposte sul tavolo per poi prendere una decisione sul proprio futuro. Difficilmente, in ogni caso, il tecnico ex Juventus e Napoli rimarrà fermo nella nuova annata.