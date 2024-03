Sarri contro Pioli in 8 contro 11 è già successo: il precedente del 2005

Non solo Lazio-Milan: è già successo che Sarri finisse una partita in 8 contro 11 contro Pioli, un Modena-Pescara.

Quel che è successo all'Olimpico di Roma entra ovviamente a far parte della storia di questo campionato di Serie A: Lazio-Milan è solo uno dei capitoli della stagione 2023/24, con tutto ciò che la riguarda.

Una partita conclusa in 8 contro 11 e che ha offerto spunti di discussione anche e soprattutto dopo il triplice fischio dell'arbitro Di Bello.

Eppure, non è stata la prima volta che Maurizio Sarri ha terminato una partita in 8 contro 11 contro Stefano Pioli. Sì, perché quasi 19 anni fa è già accaduto, in Serie B.