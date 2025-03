Santiago Castro tra Argentina e Italia: Spalletti lo vuole in Nazionale, l'attaccante del Bologna pre convocato dall'Albiceleste

Tentativo di Spalletti per convincere Castro a scegliere la Nazionale italiana ma si "muove" l'Argentina: cosa dice il regolamento.

Una stagione da grande attaccante per Santiago Castro, che è tra i motivi dell'ottima stagione del Bologna fino a qui. E le prestazioni dell'attaccante non sono passate inosservate, né agli altri club, che hanno messo gli occhi sul giocatore, né all'Italia.

In particolare, chi lo vorrebbe poter avere a disposizione per la sua Nazionale è Luciano Spalletti. Il commissario tecnico azzurro è rimasto stregato dalle qualità di Castro e infatti si sarebbe mosso per far si che il suo desiderio si realizzi.

Spalletti e l'Italia però dovranno fare i "conti" con l'Argentina. A proposito della situazione, l'Albiceleste ha inserito il giocatore nelle pre-convocazioni. Ma Castro potrà comunque indossare la maglia azzurra? E qual è il pensiero dell'attaccante?