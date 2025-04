Santiago Castro gioca Bologna-Napoli? Come sta e le ultime sul rientro dopo l'infortunio

L'attaccante argentino si è fermato in Nazionale e non è ancora tornato in campo. Lunedì 7 è in programma il big match contro il Napoli.

Santiago Castro giocherà contro il Napoli? A Bologna se lo stanno chiedendo un po' tutti, considerando come l'attaccante argentino abbia saltato la semifinale d'andata di Coppa Italia poi stravinta dalla squadra di Italiano a Empoli. Quasi archiviata la qualificazione alla finalissima di Roma, il Bologna si sta rituffando nel campionato e nel mirino c'è proprio il big match contro il Napoli: gara in programma in posticipo, lunedì 7 aprile, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il problema principale per Italiano e per i rossoblù è proprio questo: la presenza o meno di Castro nella sfida del Dall'Ara. Al netto della doppietta di Dallinga a Empoli, farebbe una bella differenza. L'articolo prosegue qui sotto