Sancho tra Napoli e Juventus: inserimento dei bianconeri per l'attaccante, contatti con il Manchester United

Il futuro di Sancho potrebbe essere in Serie A: dopo il Napoli, anche la Juventus si è mossa per l'inglese.

Jadon Sancho e l'Italia, ancora una volta, come l'estate scorsa; l'esterno inglese, di proprietà del Manchester United, è finito nuovamente nel mirino dei club italiani.

Negli ultimi giorni è stato il Napoli a sondare la situazione per capire la fattibilità dell'operazione ma adesso, come riferisce Sky Sport, anche la Juventus si è fatta viva per il giocatore.

L'interesse del club bianconero nei confronti di Sancho non è certo di oggi visto che già un anno avevano provato ad ingaggiarlo, prima che il giocatore poi si trasferisse in prestito al Chelsea.

Dopo che la squadra di Maresca non lo ha riscattato, Sancho è tornato ad essere una potenziale occasione di mercato.