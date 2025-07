Sancho si avvicina alla Juventus, contatti positivi con il Manchester United: l'intreccio con Conceicao e Nico Gonzalez, la posizione di Tudor e cosa succede

Contatti positivi con lo United per l’inglese. Per completare l’affondo su Conceicao serve una cessione: l'argentino tra gli indiziati principali.

La Juventus si avvicina a grandi passi all’acquisto di Jadon Sancho, con contatti positivi registrati nelle ultime ore tra la dirigenza bianconera e il Manchester United.

Secondo Tuttosport l’accordo è a un passo: si parla di una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’ala inglese, con Sancho disposto a ridurre sensibilmente l’ingaggio pur di abbracciare il progetto tecnico di Igor Tudor.

Tuttavia, l’operazione resta legata a una serie di incastri di mercato. In particolare, a complicare i piani della Juve c’è il rebus Francisco Conceicao, il cui riscatto dal Porto resta in sospeso per via delle richieste elevate del club lusitano, e la situazione di Nico Gonzalez, che potrebbe essere la pedina sacrificata per liberare spazio e risorse sulla trequarti.