Il Napoli su Sancho del Manchester United: tentativo per l'esterno inglese, la situazione

Il Napoli non si vuole fermare a De Bruyne: De Laurentiis vuole regalare a Conte anche Sancho, il punto sulla trattativa.

Il Napoli guarda ancora la Premier League per rinforzarsi dopo aver ingaggiato Kevin De Bruyne dal Manchester City adesso il club italiano si sposta sull'altra sponda di Manchester e pensa a Jadon Sancho.

L'attaccante inglese è rientrato allo United dopo la stagione passata al Chelsea in prestito ma non rimarrà con i Red Devils, che cercheranno una soluzione per cederlo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli vuole fare un tentativo per acquistare l'ex Borussia Dortmund, che era già stato vicino a giocare in Serie A, in particolare con la maglia della Juventus.