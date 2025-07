Samuele Ricci al Milan, scelto il numero di maglia: è l'erede di Bennacer

Il nuovo giocatore rossonero indosserà la maglia numero 4, in passato vestita da giocatori come Albertini e Khaladze.

Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan, primo rinforzo ufficiale di un reparto di centrocampo che con Max Allegri sarà rivoluzionato. In attesa di Modric e chissà Jashari e Xhaka, ma non solo, la società rossonera ha confermato l'acquisto del giocatore italiano proveniente dal Torino.

Nell'annunciare ufficialmente Ricci, il Milan ha confermato anche il numero che il suo nuovo giocatore indosserà nell'annata 2025/2026, al via a metà agosto, ed eventualmente nelle stagioni seguenti. Si tratta, in particolare, del 4 indossato da Ismael Bennacer, appena tornato dal Marsiglia ma fuori dai piani di Allegri, a dimostrazione anche della scelta del nuovo arrivato.

Un numero 'base', che Ricci ha deciso di vestire nella sua nuova avventura in Serie A. Prima di lui sono diversi gli idoli rossoneri che hanno scelto il 4 da quando in Italia i numeri sono fissi e non intercambiabili nel corso della stagione, nonchè giocatori dimenticati o nella mente dei fans per i più svariati motivi.