Sampdoria-Salernitana ai playout di Serie B, il Frosinone è salvo: ufficiale, Brescia penalizzato di 4 punti e in Serie C. Come cambia la classifica

Cellino e il figlio inibiti per sei mesi, Trapani penalizzato per la prossima stagione. La classifica di Serie B aggiornata dopo le sanzioni.

La penalizzazione del Brescia è diventata ufficiale: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto otto punti di penalizzazione al club lombardo, di cui quattro da scontare nella stagione 2024/25 e altri quattro nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26. Inoltre, il presidente Massimo Cellino e il consigliere delegato Edoardo Cellino sono stati inibiti per sei mesi.

La sanzione ha comportato la retrocessione diretta del Brescia in Serie C, mentre i playout vedranno sfidarsi Sampdoria e Salernitana, con la gara d’andata prevista per il 15 giugno. Sorride il Frosinone, che ottiene la salvezza diretta.

Tra gli altri club colpiti, il Trapani è stato penalizzato di otto punti, tutti da scontare nella stagione 2025/26.

Il Brescia potrà ricorrere alla giustizia ordinaria, ma intanto il ricorso cautelare della Salernitana è stato respinto dal Collegio di Garanzia del Coni.