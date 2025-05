Sampdoria in Serie C, con quali squadre giocherà? Il possibile girone dei blucerchiati

Samp retrocessa in Serie C, ora attende la definizione del suo gruppo: alcune squadre sono già praticamente certa di affrontare i blucerchiati.

Il 13 maggio rimarrà per sempre nella mente dei tifosi della Sampdoria. Sarà difficile abituarsi ad una retrocessione in Serie C e all'idea che nel 2025/2026 i blucerchiati dovranno lottare per tornare immediatamente in B, all'interno di un torneo mai esplorato prima e che nasconde insidie continue.

Come altre grandissime del calcio italiano, riuscite a vincere lo Scudetto per poi ritrovarsi nelle serie inferiori, la Sampdoria dovrà fare i conti con campi e stadi ostici in cui sarà sempre la squadra da battere. Favorita per il ritorno in A sin da ora, la squadra ligure farà parte dei tre gironi di Serie C 2025/2026.

Divisi territorialmente, i gironi di Serie C saranno ufficiali a estate inoltrata, ma già da ora è possibile fare un mini punto sulla situazione in cui si ritroverà la Sampdoria nell'annata di terza serie 25/26.