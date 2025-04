La Sambenedettese è promossa in Serie C: ora il grande Derby contro l'Ascoli

Il successo contro il Teramo permette alla Sambenedettese di Palladini il ritorno tra i professionisti dopo alcuni anni di attesa.

Abbracci, sorrisi e lacrime tra Teramo e San Benedetto del Tronto. La Sambenedettese torna in Serie C dopo il 2-1 sul campo del Teramo, che permette agli uomini di mister Ottavio Palladini di rivedere la luce del calcio professionistico.

Dopo anni difficili, tra fallimenti e mancati ritorni tra i pro, la Sambenedettese è promossa in Serie C, mettendo fine al suo periodo tra i dilettanti cominciato nel 2021. Quattro anni fa, infatti, la Società Sportiva Sambenedettese era fallita dando vita in seguito all'Associazione Sportiva Sambenedettese Srl.

La Sambenedettese è la squadra di San Benedetto del Tronto, comune della provincia di Ascoli Piceno. Ed è proprio contro la squadra bianconera del capoluogo che nella prossima annata andrà in scena il Derby atteso da decenni, contro un Ascoli Calcio 1898 FC confermato nella prossima Serie C a due turni dal termine.

L'articolo prosegue qui sotto

"Tempo fa dissi al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che presto ci saremmo rivisti calcisticamente; non ci credeva e invece eccoci qui in attesa della salvezza della squadra bianconera, di cui non dubito" ha raccontato all'Ansa il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo.