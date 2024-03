In estate aveva svolto le visite per i nerazzurri ma poi l'affare è saltato, ora arrivano i complimenti di Samardzic all'Inter.

In estate poteva diventare un giocatore nerazzurro, oggi invece a Lazar Samardzic non resta che unirsi al coro di complimenti per l'Inter.

Il centrocampista dell'Udinese, in un'intervista concessa a 'La Repubblica', non ha rimpianti ma riconosce di essere rimasto stupito dalla squadra di Inzaghi.

Un ritorno di fiamma con l'Inter, in ogni caso, pare al momento difficile mentre Samardzic parla anche delle voci su Napoli e Juventus.