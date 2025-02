Trattativa Cambiaso-Manchester City, l'agente: "Guardiola lo voleva, la Juventus spiegherà ciò che è successo"

Bia conferma la trattativa tra Juventus e Manchester City per Cambiaso, che non ci sarà contro il Como. Parla Thiago Motta: "Felici e felice per lui".

La chiusura del mercato invernale ha, di fatto, ufficializzato la permanenza, almeno fino alla prossima estate, di Andrea Cambiaso alla Juventus. La trattativa tra il club bianconero e il Manchester City per il laterale della Nazionale non è andata a buon fine, con il calciatore che sarà ancora a disposizione di Thiago Motta. A confermare la contrattazione è stato l’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, che ha lasciato il mistero sul motivo del mancato accordo tra i club in un’intervista rilasciata oggi. L'articolo prosegue qui sotto Cambiaso non sarà in campo domani sera in occasione di Como-Juventus, come annunciato dall’allenatore dei bianconeri in conferenza stampa.