Salta Danso alla Juventus: nuovi contatti per Kelly, chi può arrivare in difesa negli ultimi giorni di mercato

Continua la ricerca della Juventus per il rinforzo in difesa dopo che anche la trattativa per Danso è sfumata: gli altri obiettivi.

Passano i giorni ma la Juventus non è riuscita ancora a regalare a Thiago Motta il difensore centrale da aggiungere alla rosa dopo l'acquisto di Renato Veiga, che non è sufficiente per coprire l'emergenza del reparto, soprattutto dopo l'infortunio di Kalulu.

Il club bianconero nelle scorse settimane ha lavorato su diverse piste. Da Araujo a Tomori, senza dimenticare Hancko, che il Feyenoord però non vuole cedere a gennaio. Per un motivo o per un altro però, non c'è staa la fumata bianca e il tempo stringe, con il mercato che chiuderà il 3 febbraio.

L'ultimo nome su cui Cristiano Giuntoli aveva puntato è Kevin Danso del Lens: dopo l'apertura del club francese, non c'è stato però l'accordo sulla formula. Cosa succede adesso in difesa e chi arriverà.