Salisburgo-Real Madrid dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Salisburgo vs Real Madrid

Mondiale per Club

Salisburgo e Real Madrid si affrontano nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

I Blancos e gli austriaci sono appaiati in vetta al gruppo H con 4 punti, entrambe incalzate dall'Al-Hilal che insegue a quota 2.In palio, dunque, c'è la qualificazione agli ottavi di finale con entrambe le squadre che in caso di vittoria staccherebbero il pass da prima del raggruppamento.

In caso di pareggio e di contemporanea vittoria dell'Al-Hilal, ci sarebbero tre squadre a quota 5 punti e in tal caso sarà necessario il criterio della classifica avulsa per comprendere quali saranno le due squadre qualificate agli ottavi.

Tutto su Salisburgo-Real Madrid: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.