Salisburgo-Real Madrid 0-3, pagelle e tabellino: Vinicius Jr e Valverde trascinano Xabi Alonso al primo posto, c'è la Juventus di Tudor agli ottavi

Le Merengues superano agevolmente la formazione austriaca e volano agli ottavi grazie al primo posto nel Girone H: Vinicius Jr protagonista assoluto.

Il Real Madrid è agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le Merengues di Xabi Alonso archiviano la pratica Salisburgo con tre goal e suggellano il primo posto nel Gruppo H, davanti all'Al Hilal di Simone Inzaghi.

Dopo il pari all'esordio contro i sauditi e il successo sul Pachuca, i Blancos conquistano i tre punti grazie ai goal di Vinicius Jr e Valverde: ora sulla strada dei ragazzi di Xabi Alonso c'è la Juventus negli ottavi di finale, in programma martedì 1 luglio alle ore 21.

Le prime chance arrivano al 20’ con la doppia occasione per il Real Madrid. Vinicius Jr arriva a tu per tu con Zawieschitzky ma si fa neutralizzare il tentativo dal portiere del Real Madrid, mentre pochi secondi più tardi una mischia in area del Salisburgo si conclude con il tentativo improvviso di Valverde che non trova la porta con una deviazione sporca.

Il risultato si sblocca al 41' con il goal di Vinicius Jr: azione in verticale delle Merengues di Xabi Alonso, con il lavoro di Fran Garcia e la rifinitura di Bellingham. L'inglese disegna un passaggio perfetto di 30 metri per il brasiliano, che punta un avversario e sposta la sfera sul sinistro, prima di lasciar partire una conclusione rasotera perfetta che termina nell'angolino. L'uno-due del Real è micidiale: nel recupero arriva il raddoppio con Valverde, che finalizza l'azione dopo l'assist delizioso di tacco di Vinicius Jr, che serve dietro le spalle il pallone al compagno eludendo l'intervento dell'avversario e lasciando la palla al numero 8 e capitano del Real, che con il destro fa 2-0.

Il Saliburgo parte bene nel secondo tempo ed è subito pericoloso con la doppia occasione per Daghim, entrato in campo dopo l'intervallo: il primo tentativo sul primo palo trova la risposta di Courtois, mentre la seconda occasione termina di poco fuori. Il forcing degli austraci sbatte non solo contro il portiere belga anche contro Bellingham, che ferma sulla linea un tiro a botta sicura di Baidoo, a Courtois battuto.

Con il passare dei minuti, il Salisburgo continua a provare (invano) a riaprire il risultato, mentre Xabi Alonso opta per qualche rotazione facendo rifiatare - tra gli altri - Rudiger, Valverde e Vinicius Jr. A porre il sigillo finale sul successo e il primo posto del Real Madrid ci pensa Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004, che corona una prestazione memorabile con il secondo goal in questo Mondiale per Club: il tocco sotto sull'uscita di Zawieschitzky è delizioso e termina in fondo alla rete.