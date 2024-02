Salernitana sempre più ultima: sconfitta numero 15, salvezza complicatissima

I campani crollano anche contro l'Empoli: la zona salvezza è ora distante 6 punti. Inzaghi: "Mi aspettavo un'altra partita, ma dobbiamo crederci".

E adesso si fa veramente dura. Nonostante l'infusione di grande entusiasmo portata dai nuovi arrivati, il vento in casa Salernitana non è cambiato di una virgola.

A certificarlo è il pesante tonfo interno che la squadra di Filippo Inzaghi ha perso malamente, all'Arechi, ha incassato contro l'Empoli, in quello che aveva tutti i connotati dello spareggio salvezza.

Sembrava potessero esserci tutti i presupposti per provare a dare una sensibile sterzata alla stagione e invece nulla di tutto ciò. Non è bastata la spinta dell'Arechi, non è bastato lo scatto d'orgoglio griffato dal pareggio di Weissman. Niente da fare.

La formazione campana esce con le ossa rotte da un confronto che avrebbe dovuto darle nuova linfa e invece in quel di Salerno tira davvero aria di notte fonda.