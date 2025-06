Salernitana-Sampdoria si gioca? Intossicazione alimentare per 14 giocatori, cosa è successo

Brutta disavventura per il club campano durante il volo di ritorno da Genova: il ritorno del playout potrebbe slittare di 24 ore.

Brutta disavventura per la Salernitana dopo la pesante sconfitta nella gara d'andata del playout di Serie B contro la Sampdoria. A Marassi, infatti, il match è terminato con il risultato di 2-0 in favore della formazione blucerchiata, la quale ora si trova in posizione di chiaro vantaggio in vista del ritorno.

Il ritorno, appunto. Il secondo atto del playout di Serie B si dovrebbe giocare venerdì 20 giugno allo Stadio Arechi di Salerno, ma sulla disputa del match iniziano ad aleggiare forti dubbi.

Il motivo? Un'autentica disavventura che ha visto come sfortunati protagonisti diversi giocatori del club campano dopo la gara di Marassi: ma cosa è successo dopo Samp-Salernitana?