Può essere l'epilogo della difficile stagione della Salernitana? Tutti i risultati che vorrebbero dire retrocessione in B.

La difficilissima stagione della Salernitana sta per volgere al termine e l'epilogo sembra praticamente già scritto da settimane.

Per i granata non c'è stata alcuna via d'uscita alla retrocessione in Serie B che, ormai, sembra solo questione di giorni, neanche di settimane.

In Frosinone-Salernitana, ad esempio, può arrivare anche l'aritmetica: ma con che risultato i granata sarebbero retrocessi?