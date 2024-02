Cosa sta succedendo alla Salernitana: Liverani rischia già l'esonero, torna Inzaghi?

I granata sprofondano in classifica e perdono ulteriori certezze: traballa dopo due partite la panchina di Liverani.

Due partite: zero goal realizzati, sei subiti. Questo, in maniera assai paradossale, potrebbe essere il bilancio totale dell'avventura di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana.

E ripetiamo, "paradossale": perché se i granata sprofondano in classifica, perdendo contro il Monza e allontanandosi ancor di più da una salvezza che, a questo punto, sembra "eroica", non può certo essere per responsabilità di chi è arrivato due settimane fa.

Eppure è così: Liverani rischia già l'esonero, come annunciato dall'amministratore delegato della Salernitana dopo la sfida con i brianzoli.