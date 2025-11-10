Pubblicità
Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport
GOAL

Salernitana-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monday night all’Arechi: Salernitana e Crotone si affrontano per ritrovare il successo.

Lunedì in campo per Salernitana e Crotone, di fronte all’Arechi nel posticipo della tredicesima giornata di Serie C.

26 punti in classifica per i granata di Giuseppe Raffaele, che vogliono tornare a vincere dopo il pari senza reti a Latina.

Per il Crotone, invece, è un momento complicato: tre ko consecutivi hanno allontanato i calabresi dal podio del girone C, Gomez e compagni vanno a caccia del colpo grosso a Salerno. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • SALERNITANA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Salernitana-Crotone

    • Data: lunedì 10 novembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Rai Sport

    • Streaming: Sky Go, NOW, Rai Play

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-CROTONE

    SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Knezovic; Inglese, Ferrari. All. Raffaele.

    CROTONE (3-4-2-1): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Groppelli; Maggio, Piovanello; Gomez. All.Longo.

  • ORARIO SALERNITANA-CROTONE

    La gara fra Salernitana e Crotone, valida per la giornata numero 13 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 10 novembre, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

  • DOVE VEDERE SALERNITANA-CROTONE IN TV

    • Sky Sport

    • Rai Sport

    Salernitana-Crotone verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

    Inoltre la gara sarà visibile anche su Rai Sport, al canale 58 del Digitale terrestre, in chiaro. 


  • SALERNITANA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    • Rai Play

    Sarà possibile seguire Salernitana-Crotone anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

    In aggiunta, match disponibile in streaming su Rai Play, anche in questo caso a titolo gratuito.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Menon.

