Salernitana-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lunedì in campo per Salernitana e Crotone, di fronte all’Arechi nel posticipo della tredicesima giornata di Serie C.

26 punti in classifica per i granata di Giuseppe Raffaele, che vogliono tornare a vincere dopo il pari senza reti a Latina.

Per il Crotone, invece, è un momento complicato: tre ko consecutivi hanno allontanato i calabresi dal podio del girone C, Gomez e compagni vanno a caccia del colpo grosso a Salerno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.