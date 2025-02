Salah è attualmente il migliore al mondo, favorito per il Pallone d'Oro: potrebbe vincerlo in Arabia Saudita

La miglior stagione di sempre dovrebbe essere anche l'ultima in Europa per Salah, che potrebbe lasciare per giocare in Arabia Saudita.

L'ultima stagione a Liverpool è la migliore di sempre. A meno di sorprese dell'ultimo momento, Mohamed Salah lascerà i Reds a fine annata per continuare la sua carriera altrove, molto probabilmente in Arabia Saudita. L'ex Roma, sognato da mezza Europa, difficilmente rimarrà nel continente in cui è approdato nel 2012 (Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma e dunque Premier League), preferendo la destinazione Saudi League come tanti colleghi d'elite.

Non c'è dubbio che allo stato attuale Salah sia il giocatore più importante e decisivo del pianeta, capace di superare l'impressionante numero di 50 tra goal e assist a tre mesi dalla fine dei giochi. Se con Klopp era stato uno dei migliori sulla faccia della terra, con Slot, a quasi 33 anni, l'egiziano è andato oltre riuscendo a trasformare il Liverpool nella squadra da battere.

Capolista in fuga in campionato, agli ottavi di Champions League come prima del girone unico, il Liverpool non è ovviamente solo Salah, ma il classe 1992 risulta essere il faro che illumina un percorso scintillante. Favorito numero al Pallone d'Oro per i bookmakers, l'ex Fiorentina potrebbe vincerlo in Arabia Saudita secondo i rumors degli ultimi mesi. Risultando eventualente il secondo africano della storia dopo il trionfo di Weah trent'anni fa.