Salah resta al Liverpool, è ufficiale: ha rinnovato fino al 2027 il contratto in scadenza

Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: l'egiziano alla fine rimane a Liverpool. "Sono molto emozionato, ora vinciamo ancora".

La telenovela è ufficialmente finita: Mohamed Salah rimane al Liverpool. Ad annunciarlo è stato il club inglese tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale e diversi post pubblicati sui propri profili social.

Salah sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno potendo quindi scegliere la sua futura destinazione a parametro zero. Ed in effetti era questo, come più volte ammesso dall'ex giocatore di Roma e Fiorentina, lo scenario più probabile: quello di una separazione tra poche settimane.

E invece non sarà così: Salah resta al Liverpool, si prepara a vincere la Premier League e poi programmerà le prossime stagioni. Annate che l'egiziano si augura possano essere vincenti come le precedenti.