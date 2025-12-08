Salah ha macchiato la sua eredità al Liverpool come Cristiano Ronaldo al Manchester United: non si può tornare indietro

"David, hai 37 anni. Che ne dici se siamo onesti su ciò che ciascuno di noi vuole ottenere da questa situazione? Io voglio sfruttare fino all'ultimo grammo di baseball che hai in te, e tu vuoi rimanere in campo", dice Beane, interpretato da Brad Pitt, dopo aver interrotto Justice nel bel mezzo di un allenamento di battuta. "Facciamolo. Ora, non ti pago per il giocatore che eri, ti pago per il giocatore che sei adesso. Sei intelligente, capisci cosa stiamo cercando di fare qui. Dai l'esempio ai ragazzi più giovani, sii un leader. Ce la puoi fare?"
Justice, il cui linguaggio del corpo passa da sprezzante e difensivo a pienamente coinvolto durante il discorso di Beane, accetta la sfida e successivamente contribuisce a risollevare le sorti della squadra. È facile immaginare Arne Slot che prende da parte Mohamed Salah e gli dice alcune verità scomode, vista la difficoltà del Liverpool a trovare continuità in campo in questa stagione, solo per ricevere una risposta molto più ostile.
Salah ha firmato un nuovo contratto ad Anfield ad aprile che gli garantisce altri due anni nella Premier League. Ma da allora il 33enne non è riuscito a dare l'esempio come giocatore più pagato della squadra del Liverpool, né sembra aver accettato alcuna critica costruttiva.
Invece di farsi avanti come leader nei momenti difficili, Salah è diventato una forza distruttiva, mettendosi al di sopra della squadra. Nessuno può togliere al "Re d'Egitto" lo status di icona dei Reds dopo tanti anni di brillantezza e successi tangibili, ma la sua decisione di parlare pubblicamente contro Slot dopo essere stato messo in panchina ha macchiato in modo permanente la sua eredità.