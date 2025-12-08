Salah ha macchiato la sua eredità al Liverpool come Cristiano Ronaldo al Manchester United: non si può tornare indietro

Durante tutta la stagione sono state avanzate numerose richieste affinché Salah fosse escluso dalla squadra, ma Slot inizialmente si è opposto con forza. Il giocatore è stato limitato a brevi apparizioni in Champions League contro il Galatasaray e l'Eintracht Francoforte, ma ha giocato da titolare in tutte le prime 12 partite del Liverpool in Premier League.

Slot ha dimostrato grande lealtà nei confronti di Salah, basata sulla fiducia reciproca che avevano costruito nella scorsa stagione, soprattutto quando i risultati hanno subito un drastico peggioramento. I Reds hanno subito una serie di nove sconfitte in 12 partite in tutte le competizioni, con la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest, squadra in difficoltà, che ha segnato il punto più basso.

Dopo quel risultato, il Liverpool è sceso all'undicesimo posto in classifica, a 11 punti dalla capolista Arsenal dopo solo 12 partite. Quel giorno è finita la difesa del titolo e, agli occhi di molti, Slot era appeso a un filo. Rafforzare il lato destro debole che gli avversari avevano sfruttato a piacimento era il primo passo ovvio per stabilizzare la situazione, e questo significava togliere Salah dalla linea di tiro, cosa che Slot ha fatto per la trasferta al West Ham il 30 novembre.

Come previsto, i Reds hanno offerto una prestazione migliore vincendo 2-0, e Salah non è nemmeno sceso in campo. Ha giocato tutti i 45 minuti come sostituto nell'intervallo nel pareggio per 1-1 con il Sunderland ad Anfield tre giorni dopo, ma è tornato in panchina per tutta la durata della partita emozionante del Liverpool contro il Leeds, terminata 3-3 sabato.

Non c'era nulla di particolarmente sbagliato nell'attacco all'Elland Road; è stata una serie di errori difensivi già visti a costare caro alla squadra di Slot. Il Liverpool avrebbe potuto benissimo perdere la partita se Salah fosse sceso in campo con lo stesso atteggiamento svogliato che ha avuto per tutta la stagione. Quindi, quando dopo la partita ha accusato Slot di averlo "gettato sotto l'autobus", era impossibile provare alcuna simpatia per il calciatore egiziano.