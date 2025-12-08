Pubblicità
Pubblicità
Salah tainted legacy GFXGetty/GOAL
James Westwood

Salah ha macchiato la sua eredità al Liverpool come Cristiano Ronaldo al Manchester United: non si può tornare indietro

In una delle scene più significative del film di successo "Moneyball", che racconta la storia dell'approccio innovativo e basato sui dati adottato dagli Oakland Athletics nel baseball - successivamente copiato anche dal Liverpool - il direttore generale del club Billy Beane ha una discussione sincera con il giocatore veterano David Justice sul suo ruolo. Una situazione che potrebbe ricordare quella attuale con Salah.

Pubblicità

"David, hai 37 anni. Che ne dici se siamo onesti su ciò che ciascuno di noi vuole ottenere da questa situazione? Io voglio sfruttare fino all'ultimo grammo di baseball che hai in te, e tu vuoi rimanere in campo", dice Beane, interpretato da Brad Pitt, dopo aver interrotto Justice nel bel mezzo di un allenamento di battuta. "Facciamolo. Ora, non ti pago per il giocatore che eri, ti pago per il giocatore che sei adesso. Sei intelligente, capisci cosa stiamo cercando di fare qui. Dai l'esempio ai ragazzi più giovani, sii un leader. Ce la puoi fare?"

Justice, il cui linguaggio del corpo passa da sprezzante e difensivo a pienamente coinvolto durante il discorso di Beane, accetta la sfida e successivamente contribuisce a risollevare le sorti della squadra. È facile immaginare Arne Slot che prende da parte Mohamed Salah e gli dice alcune verità scomode, vista la difficoltà del Liverpool a trovare continuità in campo in questa stagione, solo per ricevere una risposta molto più ostile.

Salah ha firmato un nuovo contratto ad Anfield ad aprile che gli garantisce altri due anni nella Premier League. Ma da allora il 33enne non è riuscito a dare l'esempio come giocatore più pagato della squadra del Liverpool, né sembra aver accettato alcuna critica costruttiva.

Invece di farsi avanti come leader nei momenti difficili, Salah è diventato una forza distruttiva, mettendosi al di sopra della squadra. Nessuno può togliere al "Re d'Egitto" lo status di icona dei Reds dopo tanti anni di brillantezza e successi tangibili, ma la sua decisione di parlare pubblicamente contro Slot dopo essere stato messo in panchina ha macchiato in modo permanente la sua eredità.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    DA TALISMANO A RESPONSABILE

    Salah si è classificato quarto nella votazione finale per il Pallone d'Oro 2025, il che rifletteva fedelmente il suo contributo fondamentale alla conquista del titolo della Premier League da parte del Liverpool nella stagione 2024-25. Sempre presente sotto la guida di Slot nel primo anno dell'olandese alla guida della squadra, Salah ha totalizzato 47 goal + assist, il record assoluto in una stagione di 38 partite.

    La sua freddezza sotto porta e le sue straordinarie capacità di gioco hanno fatto la differenza settimana dopo settimana e, ad agosto, è diventato meritatamente il primo calciatore a vincere per tre volte il premio PFA Players' Player of the Year. Ma Salah non è riuscito a eguagliare questi risultati nella prima metà della stagione in corso.

    Anzi, si potrebbe facilmente sostenere che sia diventato un peso. L'ex attaccante della Roma e del Chelsea ha segnato solo cinque goal in 19 presenze in tutte le competizioni e, cosa ancora più preoccupante, è stato quasi completamente anonimo nelle fasi di costruzione del gioco e in difesa del Liverpool.

    Ci sono due ragioni principali per questo. La prima è che il trasferimento estivo di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid ha colpito Salah più duramente di quanto chiunque potesse prevedere. Senza un rifornimento costante di assist di livello mondiale dalla fascia destra da parte del nazionale inglese, Salah è sembrato completamente perso.

    In secondo luogo, il Liverpool non è stato in grado di compensare il rifiuto di Salah di tornare indietro senza i mostri sacri Luis Diaz e Diogo Jota. La decisione del club di vendere Diaz al Bayern Monaco nella finestra estiva si è rivelata poco azzeccata, e la tragica morte di Jota ha lasciato un vuoto che i nuovi acquisti come Alexander Isak e Hugo Ekitike non sono ancora riusciti a colmare.

    • Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOLAFP

    LEALTÀ ESAURITA

    Durante tutta la stagione sono state avanzate numerose richieste affinché Salah fosse escluso dalla squadra, ma Slot inizialmente si è opposto con forza. Il giocatore è stato limitato a brevi apparizioni in Champions League contro il Galatasaray e l'Eintracht Francoforte, ma ha giocato da titolare in tutte le prime 12 partite del Liverpool in Premier League.

    Slot ha dimostrato grande lealtà nei confronti di Salah, basata sulla fiducia reciproca che avevano costruito nella scorsa stagione, soprattutto quando i risultati hanno subito un drastico peggioramento. I Reds hanno subito una serie di nove sconfitte in 12 partite in tutte le competizioni, con la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest, squadra in difficoltà, che ha segnato il punto più basso.

    Dopo quel risultato, il Liverpool è sceso all'undicesimo posto in classifica, a 11 punti dalla capolista Arsenal dopo solo 12 partite. Quel giorno è finita la difesa del titolo e, agli occhi di molti, Slot era appeso a un filo. Rafforzare il lato destro debole che gli avversari avevano sfruttato a piacimento era il primo passo ovvio per stabilizzare la situazione, e questo significava togliere Salah dalla linea di tiro, cosa che Slot ha fatto per la trasferta al West Ham il 30 novembre.

    Come previsto, i Reds hanno offerto una prestazione migliore vincendo 2-0, e Salah non è nemmeno sceso in campo. Ha giocato tutti i 45 minuti come sostituto nell'intervallo nel pareggio per 1-1 con il Sunderland ad Anfield tre giorni dopo, ma è tornato in panchina per tutta la durata della partita emozionante del Liverpool contro il Leeds, terminata 3-3 sabato.

    Non c'era nulla di particolarmente sbagliato nell'attacco all'Elland Road; è stata una serie di errori difensivi già visti a costare caro alla squadra di Slot. Il Liverpool avrebbe potuto benissimo perdere la partita se Salah fosse sceso in campo con lo stesso atteggiamento svogliato che ha avuto per tutta la stagione. Quindi, quando dopo la partita ha accusato Slot di averlo "gettato sotto l'autobus", era impossibile provare alcuna simpatia per il calciatore egiziano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • صلاحGetty Images Sport

    NESSUN DIRITTO A TRATTAMENTI SPECIALI

    Dopo l'umiliante sconfitta contro il Forest, il difensore del Liverpool Jamie Carragher ha esortato Salah a presentarsi davanti ai media come una delle figure più esperte e rispettate nello spogliatoio. "Dopo tutte queste sconfitte del Liverpool, è sempre Virgil van Dijk a farsi avanti", ha detto Carragher a Sky Sports. "Sento parlare Salah solo quando viene nominato uomo della partita o quando ha bisogno di un nuovo contratto. Mi piacerebbe vedere Mo Salah farsi avanti come uno dei leader, una delle leggende del Liverpool, e parlare a nome della squadra. Non dovrebbe essere sempre il capitano a farlo".

    Salah è finalmente uscito allo scoperto nel fine settimana, ma solo per motivi egoistici, e non ha resistito alla tentazione di concludere con una frecciatina a Carragher.

    "Non potevo credere di stare seduto in panchina per 90 minuti! È la terza volta in panchina, credo per la prima volta nella mia carriera. Sono molto, molto deluso, ad essere sincero", ha detto. "Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni e soprattutto nella scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Penso sia molto chiaro che qualcuno voleva che fossi io a prendersi tutta la colpa. Mi sono state fatte molte promesse in estate e finora sono rimasto in panchina per tre partite, quindi non posso dire che abbiano mantenuto la promessa. Dopo tutto quello che ho fatto per il club, fa davvero male. Domani Carragher mi attaccherà ancora e ancora, e va bene così".

    Carragher stava solo chiedendo a Salah di assumersi un po' di responsabilità e di lanciare un grido di battaglia, che avrebbe significato molto per i fedeli tifosi del Liverpool e per Slot. Ma Salah chiaramente non si cura della difficile situazione attuale del club. Quel suo atteggiamento da "povero me" sa di arroganza e mancanza di autoconsapevolezza. Il consiglio di amministrazione avrà anche promesso che Salah sarebbe rimasto il loro uomo di punta durante le trattative contrattuali, ma questo doveva essere subordinato al mantenimento dei suoi standard. Ora che questi sono crollati, non ha il diritto di pretendere alcun trattamento speciale.

  • Salah-SlotGetty/GOAL

    PIÙ GRANDE DEL CLUB

    Salah ha anche commesso il crimine imperdonabile di mancare di rispetto al suo allenatore. "Ho detto molte volte in passato che avevo un buon rapporto con l'allenatore e all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto", ha detto riferendosi a Slot. "Non so perché, ma mi sembra, per come la vedo io, che qualcuno non mi voglia nel club. Non credo di essere io il problema. Ho fatto tantissimo per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata. Non sono più importante di nessuno, ma mi sono guadagnato la mia posizione. Se fossi altrove, tutti andrebbero dai media a difendere i giocatori. Sono l'unico in questa situazione".

    L'unico che è stato gettato sotto l'autobus è Slot. Salah deve avere la memoria di un pesce rosso, perché Slot è stato il suo più feroce alleato tra agosto e novembre, quando è stato bersagliato da critiche, e ha risposto con rabbia quando la presentatrice di TNT Sports Lynsey Hipgrave lo ha pressato sull'importanza di Salah prima della sconfitta per 3-2 del Liverpool a Brentford: "Devo spiegare o i suoi numeri parlano da soli? Mo è stato molto influente per questo club da quando è qui e da quando sono qui io".

    Slot era anche soddisfatto della reazione di Salah alla sua esclusione, descrivendolo come un "professionista di alto livello", ma ora sicuramente rivaluterà quella valutazione. Nonostante le sue proteste in senso contrario, Salah ovviamente pensa di essere più importante del club. Ha mostrato il suo vero volto, minando Slot nel processo, e ora il boss del Liverpool deve affermare la sua autorità.

    Molti giocatori hanno deluso le aspettative, da Van Dijk e Ibrahima Konate ad Alexis Mac Allister e Florian Wirtz, acquistato per 116 milioni di sterline (155 milioni di dollari), mentre Isak e Milos Kerkez rientrano attualmente nella categoria dei grandi flop di mercato, e Slot è stato costretto a rimescolare continuamente le carte. Ma Salah è l'unico che ha dato in escandescenze. Non è stato l'unico problema, ma ora è quello principale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Ronaldo Ten Hag 2022-23Getty

    PONTI BRUCIATI

    Salah ha preso esempio da Cristiano Ronaldo con il suo sfogo poco saggio. Quando il leggendario attaccante portoghese ha perso il posto nella squadra del Manchester United allenata da Erik ten Hag, ha reagito concedendo un'intervista esplosiva al suo fan numero uno, Piers Morgan, che ha mandato onde d'urto attraverso Old Trafford.

    Ronaldo ha dichiarato di sentirsi "tradito" dal club e ha ammesso di non avere alcun rispetto per Ten Hag, che secondo lui stava cercando di allontanarlo dalla squadra. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha sfogato mesi di amarezza e autocommiserazione, trascurando di riconoscere il fatto che le sue prestazioni e il suo rendimento nell'ultimo terzo di campo erano notevolmente diminuiti.

    In quel momento, tutti i ponti sono stati bruciati. Incoraggiato dai suoi risultati stellari in due periodi a Manchester, Ronaldo, allora 37enne, non era disposto a rimboccarsi le maniche e cercare di riconquistare il favore della società, quindi ha messo lo United con le spalle al muro e il suo contratto è stato infine risolto di comune accordo. Sembra che Salah stia ora inviando un messaggio simile alla dirigenza del Liverpool.

    Alla domanda se la sua situazione possa essere risolta, ha risposto: "Non posso dire che sia impossibile, ma da quello che sento, ho fatto così tanto per il club, amo così tanto i tifosi e il club, ma non so cosa succederà in futuro". In altre parole, la palla è nel campo di Slot. Proprio come Ronaldo, Salah non riesce a guardarsi dentro, quindi una separazione è inevitabile se il Liverpool non asseconda le sue richieste.

  • Mo SalahGetty Images

    GIOCO DI POTERE

    Non sembra che Salah stia spingendo per andarsene, ma piuttosto che stia facendo un gioco di potere. Vuole più apprezzamento e crede che la minaccia sottintesa di un possibile trasferimento spaventerà il Liverpool e lo riporterà sul piedistallo. Se così fosse, il piano di Salah gli si ritorcerà contro.

    È probabile che non giocherà più per il club, perché Slot e il consiglio di amministrazione hanno già preso una decisione definitiva: intanto non ci sarà contro l'Inter in Champions League.

    Se i Reds daranno prova di forza contro i finalisti europei della scorsa stagione, non ci saranno richieste per il ritorno di Salah nella partita casalinga di questo fine settimana contro il Brighton, che è l'ultima partita prima che lui parta per la Coppa d'Africa con l'Egitto. Slot sarà probabilmente contento di avere un po' di spazio dal suo attaccante scontento, e il Liverpool dovrebbe trarne vantaggio come collettivo senza questa distrazione.

    In fondo alla sua mente, Salah potrebbe pensare di poter sopravvivere a Slot, ma secondo The Athletic, l'ex allenatore del Feyenoord gode ancora del pieno sostegno. Il rapporto aggiunge che i corteggiatori di lunga data della Saudi Pro League hanno ancora un "forte interesse" per Salah, e il Liverpool è in grado di chiedere una cifra esorbitante a sei cifre dopo averlo legato a nuovi termini in estate.

    Quando Salah tornerà dalla Coppa d'Africa, potrebbe non esserci più nulla per lui ad Anfield, e non potrà prendersela con nessuno se non con se stesso. Il Liverpool non ha motivo di continuare a pagare Salah per il giocatore che è ora, perché non è più utile a nessuno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0