Salah lascia Liverpool? Dove giocherà: Serie A, Arabia Saudita, Qatar, gli scenari per il 2026

Il Liverpool non ha certo accolto bene le parole di Salah, che dopo l'ennesima panchina non le ha mandate a dire:

"Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto nella scorsa stagione. Oggi sono in panchina e non so perché. Improvvisamente non ho più un rapporto con Slot, ma non so perché. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club. E non sono io il problema. Mi sembra come se mi avessero buttato sotto un bus".

Salah ha giocato 19 partite fin qui, con 5 goal segnati. Contro West Ham e Leeds è rimasto in panchina per 90 minuti, mentre nel mezzo è subentrato all'intervallo della sfida contro il Sunderland.