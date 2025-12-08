Salah lascia Liverpool? Dove giocherà: Serie A, Arabia Saudita, Qatar, gli scenari per il 2026

Mohamed Salah e il Liverpool sono ai ferri corti dopo una vita di successi. L'egiziano si è scagliato contro i Reds per l'ennesima panchina, portando la maggior parte dei fans e del mondo rosso ad attaccarlo pubblicamente sui social. L'ex Fiorentina e Roma è stato definito "egoista" e pronto a parlare solo "per sua convenienza", dopo essere stato a lungo in silenzio negli anni precedenti. Ora il suo futuro è sempre più lontano dalla Premier League, considerata anche la punizione scelta da Slot e dalla società: nessuna convocazione per la partita di Champions contro l'Inter.
Salah andrà in Coppa d'Africa per diverse settimane, allontanandosi ulteriormente dal mondo Liverpool, per poi tornare in una città che non sembra più essere legata all'egiziano e alla sua gloriosa storia con i Reds.
In questo scenario l'addio a gennaio sembra possibile, ma soprattutto un saluto senza coriandoli e stelle filanti rosse nel calciomercato estivo. L'attuale contratto di Salah scade nel 2027 dopo il rinnovo di aprile, quando sembrava che l'ultimo biennio potesse essere esaltantante come in passato. Tutto il contrario.