Francesco Schirru

Salah lascia Liverpool? Dove giocherà: Serie A, Arabia Saudita, Qatar, gli scenari per il 2026

L'ex Roma e Fiorentina sempre più lontano dal mondo Liverpool dopo lo sfogo a margine della partita contro il Leeds: il momento dell'addio sembra avvicinarsi, a gennaio o giugno.

Mohamed Salah e il Liverpool sono ai ferri corti dopo una vita di successi. L'egiziano si è scagliato contro i Reds per l'ennesima panchina, portando la maggior parte dei fans e del mondo rosso ad attaccarlo pubblicamente sui social. L'ex Fiorentina e Roma è stato definito "egoista" e pronto a parlare solo "per sua convenienza", dopo essere stato a lungo in silenzio negli anni precedenti. Ora il suo futuro è sempre più lontano dalla Premier League, considerata anche la punizione scelta da Slot e dalla società: nessuna convocazione per la partita di Champions contro l'Inter.

Salah andrà in Coppa d'Africa per diverse settimane, allontanandosi ulteriormente dal mondo Liverpool, per poi tornare in una città che non sembra più essere legata all'egiziano e alla sua gloriosa storia con i Reds.

In questo scenario l'addio a gennaio sembra possibile, ma soprattutto un saluto senza coriandoli e stelle filanti rosse nel calciomercato estivo. L'attuale contratto di Salah scade nel 2027 dopo il rinnovo di aprile, quando sembrava che l'ultimo biennio potesse essere esaltantante come in passato. Tutto il contrario.

  • LA NUOVA SQUADRA DI SALAH

    Qualora Salah e il Liverpool decidano di separarsi a gennaio o in estate, ci sono pochi dubbi sull'eventuale destinazione dell'egiziano: l'Arabia Saudita.

    L'Al-Hilal, l'Al-Ahli, l'Al-Ittihad e l'Al-Nassr accoglierebbero con gioia Salah, da tempo nel mirino dello sport saudita come ennesimo fuoriclasse per il torneo locale che può contare su Manè, Cristiano Ronaldo, Benzema e compagnia.

    Non è comunque da escludere un trasferimento in Qatar, mentre appare più difficile uno nella MLS o in Serie A.

    Negli ultimi mesi si è sussurrato di un possibile clamoroso ritorno alla Roma, in quel campionato italiano dove ha militato anche in maglia Fiorentina. Le voci relative alla Serie A sono arrivate, però, senza un vero fondamento.

  • COSA HA DETTO SALAH

    Il Liverpool non ha certo accolto bene le parole di Salah, che dopo l'ennesima panchina non le ha mandate a dire:

    "Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto nella scorsa stagione. Oggi sono in panchina e non so perché. Improvvisamente non ho più un rapporto con Slot, ma non so perché. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club. E non sono io il problema. Mi sembra come se mi avessero buttato sotto un bus".

    Salah ha giocato 19 partite fin qui, con 5 goal segnati. Contro West Ham e Leeds è rimasto in panchina per 90 minuti, mentre nel mezzo è subentrato all'intervallo della sfida contro il Sunderland.

  • LE PAROLE DI SLOT

    Dopo la panchina contro il West Ham, la prima delle tre, mister Slot aveva dichiarato pubblicamente di come Salah fosse deluso, ma non arrabbiato:

    "È una reazione normale da parte di un giocatore così bravo, che è stato eccezionale per questo club per tanti anni e lo sarà anche in futuro. Non era l'unico a non essere contento di non essere titolare, ed è normale. È molto disciplinato, sa cosa fare per mantenersi in forma. Non importa se gioca bene o male, se gioca o non gioca, sarà sempre un professionista di alto livello ed è quello che è stato negli ultimi due giorni".

    Alla fine, però, la verità è un'altra: Salah è altamente contrariato dall'ultimo periodo, in cui il Liverpool sta tra l'altro enormemente faticando rispetto alla scorsa stagione.

  • PACE E TUTTO COME PRIMA?

    La frattura tra Salah e il Liverpool, compresi i suoi tifosi, sembra ormai insanabile. Difficilmente il giocatore tornerà titolare dopo una pace con il mondo Reds, anche se non è certo da escludere a priori.

    La partenza per la Coppa d'Africa porterà il Liverpool a giocare senza di lui a lungo, ragion per cui i Reds avranno modo di abituarsi ulteriormente alla sua assenza.

    Dopo 250 goal con la maglia del Liverpool il momento dei saluti, a giugno o a gennaio, sembra essere arrivato.

