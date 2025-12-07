Salah durissimo annuncia l'addio al Liverpool già a gennaio: "Sembra che mi abbiano scaricato, non so cosa succederà dopo la Coppa d'Africa"

La tensione è sempre più alta a Liverpool dove, se non bastassero gli scarsi risultati, è esploso il caso Salah.
L'egiziano al termine della partita di Premier League pareggiata dai Reds sul campo del Leeds, infatti, si è presentato davanti ai microfoni attaccando il club e l'allenatore Slot.
Le parole di Salah sono state durissime e hanno fatto chiaramente intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano da Liverpool nonostante il recente rinnovo firmato con i Reds.
Il tutto a pochi giorni dalla delicatissima sfida di Champions League contro l'Inter.