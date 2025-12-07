Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOLAFP
Lelio Donato

Salah durissimo annuncia l'addio al Liverpool già a gennaio: "Sembra che mi abbiano scaricato, non so cosa succederà dopo la Coppa d'Africa"

Dopo il pareggio di Leeds al Liverpool esplode ufficialmente il caso Salah, l'egiziano resta in panchina e si scaglia contro Slot: "Non abbiamo nessun rapporto, è come se fossi il problema della squadra".

Pubblicità

La tensione è sempre più alta a Liverpool dove, se non bastassero gli scarsi risultati, è esploso il caso Salah.

L'egiziano al termine della partita di Premier League pareggiata dai Reds sul campo del Leeds, infatti, si è presentato davanti ai microfoni attaccando il club e l'allenatore Slot.

Le parole di Salah sono state durissime e hanno fatto chiaramente intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano da Liverpool nonostante il recente rinnovo firmato con i Reds.

Il tutto a pochi giorni dalla delicatissima sfida di Champions League contro l'Inter.

  • "MI HANNO SCARICATO"

    "Non potevo credere di stare in panchina per 90 minuti. La terza volta in panchina, credo per la prima volta in carriera. Sono molto, molto deluso, a dire il vero. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Sembra che il club mi abbia scaricato. È così che mi sento. Credo sia chiaro che qualcuno volesse scaricarmi addosso tutta la colpa. Ho ricevuto molte promesse quest'estate e ora sono in panchina per tre partite, quindi non posso dire che le abbiano mantenute" ha dichiarato Salah dopo Leeds-Liverpool a 'TV2 Sport'.

    • Pubblicità

  • L'ATTACCO A SLOT

    Nel mirino di Salah è finito anche, se non soprattutto, l'allenatore Arne Slot il cui futuro sulla panchina del Liverpool è sempre più a rischio.

    "Ho detto molte volte in passato di avere un buon rapporto con l'allenatore e all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché, ma mi sembra, per come la vedo io, che qualcuno non mi voglia nel club. Questo club lo sosterrò sempre. I miei figli lo sosterranno sempre. Amo così tanto il club che lo sosterrò sempre" ha chiarito l'egiziano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ADDIO A GENNAIO?

    Salah peraltro a breve partirà per la Coppa d'Africa ma non è detto che al termine della competizione rientri a Liverpool.

    Le dichiarazioni dell'egiziano, in tal senso, sono chiarissime: "Ho chiamato mia madre - voi non sapevate se sarei partito titolare o no, ma io lo sapevo - ho detto alla mia famiglia: ‘venite alla partita col Brighton’. Non so se giocherò o no, ma me la godrò. Nella mia testa, mi godrò quella partita perché non so cosa succederà poi. Sarò ad Anfield per salutare i tifosi e andare alla Coppa d'Africa. Non so cosa succederà poi".

  • "VOGLIO RISPETTO"

    Salah ha quindi espressamente parlato di rispetto, chiedendo che vengano mantenute le promesse che gli erano state fatte al momento del rinnovo: "Non è accettabile per me tutto questo. Non so perché mi stia succedendo. Non capisco. Penso che se fosse da qualche altra parte, ogni club proteggerebbe i propri giocatori.Per come la vedo ora è come se mi avessero gettato sotto l'autobus perché ora sono io il problema della squadra.Ma non credo di esserlo. Ho fatto così tanto per questo club. Voglio il rispetto che merito. Non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata.Non sono più grande di nessuno, ma me la sono guadagnata. È il calcio. È quello che è. Nel calcio non si sa mai. Ma non accetto questa situazione. Sono stato anni in questo club, segnando più di chiunque altro. Da quando sono arrivato in Premier League, non credo che nessuno abbia segnato più goal e fatto più assist di me in tutta la Premier League”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL FUTURO DI SALAH

    Ma cosa può succedere adesso?

    Salah, che ha 33 anni, la scorsa stagione sembrava al passo d'addio col Liverpool ma dopo aver trascinato i Reds alla conquista del titolo gli era stato offerto un rinnovo fino al 2027.

    Adesso però qualcosa sembra essersi definitivamente rotto e Salah potrebbe davvero lasciare già durante il mercato invernale: ma per andare dove?

    Al momento l'ipotesi più probabile è un trasferimento in Saudi Pro League ma non è da escludere neppure che l'egiziano decida di chiudere la carriera in MLS.

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Leeds United crest
Leeds United
LEE