Salah durissimo annuncia l'addio al Liverpool già a gennaio: "Sembra che mi abbiano scaricato, non so cosa succederà dopo la Coppa d'Africa"

Salah ha quindi espressamente parlato di rispetto, chiedendo che vengano mantenute le promesse che gli erano state fatte al momento del rinnovo: "Non è accettabile per me tutto questo. Non so perché mi stia succedendo. Non capisco. Penso che se fosse da qualche altra parte, ogni club proteggerebbe i propri giocatori.Per come la vedo ora è come se mi avessero gettato sotto l'autobus perché ora sono io il problema della squadra.Ma non credo di esserlo. Ho fatto così tanto per questo club. Voglio il rispetto che merito. Non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata.Non sono più grande di nessuno, ma me la sono guadagnata. È il calcio. È quello che è. Nel calcio non si sa mai. Ma non accetto questa situazione. Sono stato anni in questo club, segnando più di chiunque altro. Da quando sono arrivato in Premier League, non credo che nessuno abbia segnato più goal e fatto più assist di me in tutta la Premier League”.