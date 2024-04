Sala e l'Ambrogino all'Inter per la seconda stella: "Milan? Se si spiccia, entro tre anni premio anche loro"

Il sindaco di Milano, intenzionato a premiare l'Inter con l'Ambrogino, ha parlato anche del Milan: "Ha tre anni di tempo per essere premiato da me".

È passata una settimana dall'aritmetica vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, che la prossima stagione potrà apporre la seconda stella sul logo societario.

Il 20° titolo è stato festeggiato nel migliore dei modi con l'evento andato in scena ieri, che ha coinvolto oltre 400mila persone in giro per Milano, dove hanno sfilato due pullman scoperti: uno di questi ha ospitato la squadra campione d'Italia, Inzaghi e il suo staff.

Un trionfo che prossimamente dovrebbe essere oggetto di premiazione da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intenzionato ad assegnare alla società nerazzurra il prestigioso Ambrogino d'Oro.