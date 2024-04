L'ex terzino spiega perché scelse di accettare l'offerta e paragona il Benevento al Manchester City: "Mi sembrava di essere ancora lì".

Ancora oggi molti se lo chiedono, perché un calciatore dalla carriera internazionale come Bacary Sagna scelse il Benevento.

L'ex terzino, che in carriera ha vestito le maglie di grandi club come Arsenal e Manchester City, lo ha spiegato nel documentario pubblicato dal Brighton intitolato "The rise of Roberto De Zerbi".

Sagna ricorda il periodo trascorso in Italia e accosta addirittura il Benevento proprio al Manchester City.

.