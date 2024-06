I parigini hanno puntellato il reparto portieri con l'ingaggio dell'ex portiere del Krasnodar: ha firmato fino al 2029.

Il PSG piazza il primo colpo estivo in ottica stagione 2024/25. Il club campione di Francia ha infatti ufficializzato l'arrivo di Matvey Safonov.

Un innesto che va a puntellare il pacchetto portieri in dotazione a Luis Enrique: Safonov, infatti, è un estremo difensore russo che approda in Francia dopo aver vestito la maglia del Krasnodar per sei stagioni.

Il classe 1999 ha sottoscritto un contratto di cinque anni che lo legherà ai parigini fino al 30 giugno 2029.