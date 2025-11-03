Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Saelemaekers GuidaGetty Images
Stefano Silvestri

Saelemaekers esulta a pochi centimetri dall'arbitro Guida, che gli rifila un calcetto: polemiche in Milan-Roma

Il belga, già molto nervoso nei minuti precedenti, si è sfogato verso Guida dopo il rigore parato da Maignan a Dybala. E il direttore di gara ha reagito con un gesto di stizza.

Pubblicità

Alla fine ha deciso Strahinja Pavlovic: grazie a un guizzo ravvicinato del difensore serbo, servito alla perfezione da uno scatenato Leao, il Milan ha battuto per 1-0 la Roma nel posticipo della decima giornata di Serie A.

Partita "normale" nel primo tempo, dal punto di vista dei nervi, e divenuta elettrica nella parte finale. Anche e soprattutto dopo che la Roma si è vista assegnare il rigore del possibile pareggio, poi parato da Maignan a Dybala. Con due protagonisti principali: Alexis Saelemaekers e Marco Guida.

La decisione dell'arbitro della sezione di Torre Annunziata è stata giusta: Fofana ha respinto col braccio largo in barriera una punizione di Pellegrini. Ma il belga ha deciso di sfogare lo stesso i propri sentimenti dopo il miracolo di Maignan.

  • L'ESULTANZA

    Dybala si è portato sul dischetto a pochi minuti dalla conclusione della gara, ha calciato alla propria destra, ma Maignan ha intuito la traiettoria tuffandosi dalla parte giusta e respingendo in angolo il sinistro dell'avversario. La gara, in pratica, si è chiusa lì.

    Saelemaekers, appostato al limite dell'area in attesa di un miracolo da parte del compagno, si è sfogato dopo la parata. Ma non l'ha fatto alzando i pugni verso il cielo: si è diretto verso Guida, che si trovava accanto a lui, e ha esultato in maniera sfrenata a pochi centimetri dal corpo del direttore di gara.

    Saelemaekers ha evidentemente rischiato grosso nell'occasione. Anche perché la sua esultanza non è passata inosservata a Guida, il quale si è brevemente girato nella sua direzione, redarguendolo. Dal taschino dell'arbitro campano non è però uscito alcun cartellino: né di colore giallo, né tantomeno di colore rosso.

    • Pubblicità

  • IL CALCETTO

    Anche quel che è accaduto subito dopo l'esultanza di Saelemaekers sta facendo discutere: un calcetto che l'arbitro Guida ha rifilato all'esterno milanista, non violento ma apparentemente frutto della stizza del momento.

    Saelemaekers, che dopo aver esultato ed essere stato redarguito da Guida si stava riportando in area in occasione dell'angolo, il calcetto sul piede lo ha avvertito: si è immediatamente girato verso  il direttore di gara, furente e con un dito puntato verso di lui in segno di accusa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CESARI: "ATTEGGIAMENTO NON DA ARBITRO INTERNAZIONALE"

    Dell'episodio ha parlato anche Graziano Cesari, ex arbitro che oggi fa l'opinionista a Mediaset. Presente in studio a Pressing, nel post partita di Milan-Roma, Cesari ha condannato in maniera ferma il gesto di stizza di Guida:

    "Se c'è un eccesso di provocazione o di esultanza, è chiaro che ci deve essere un cartellino giallo. Se c'è qualche parolina ci deve essere un cartellino rosso. Ma guardate cosa fa Guida: va vicino, va vicino e poi cosa fa? Il calcetto. Questo è un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale. Io vedo volontarietà, si avvicina molto a Saelemaekers. Che ci sia buonsenso o no, non è un comportamento da direttore di gara".

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-ROMAAFP

    IL NERVOSISMO DI SAELEMAEKERS

    Il finale di partita, del resto, ha visto un Saelemaekers particolarmente nervoso non soltanto in occasione dell'episodio con Guida. Come sempre elettrico, qualche minuto prima il belga aveva già fatto scintille in campo, dovendo essere calmato addirittura da Allegri.

    In quell'occasione tutto è nato da un netto fallo di Wesley nei confronti dello stesso Saelemaekers, con cui quest'ultimo aveva già battibeccato in precedenza nei pressi della linea di fondo rossonera. Un intervento irregolare che ha provocato una mezza reazione del belga, a rischio ammonizione anche in quel caso e calmato immediatamente da Gabbia e, appunto, da Allegri.

    L'allenatore del Milan si è comportato come un papà calcistico, tirando Saelemaekers fuori dalla mischia, verso la panchina, e abbracciandoselo. Una coccola che non ha però calmato i bollenti spiriti dell'esterno, come dimostrato nell'episodio del rigore con la rischiosa esultanza a pochi centimetri da Guida.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'EX IMPRESCINDIBILE

    Saelemaekers è un ex della partita, come noto: lo scorso anno indossava proprio la maglia della Roma, che nell'estate del 2024 lo aveva portato nella Capitale nell'ambito di uno scambio di prestiti secchi con Abraham. 31 le presenze collezionate in tutte le competizioni, con 7 goal e altrettanti assist.

    Il belga è tornato al Milan e, diversamente dagli ultimi due anni, è rimasto. Allegri "mi ha dato subito fiducia", come da lui stesso confessato dopo la gara con la Roma. E in cambio sta ricevendo un rendimento costante ed eccellente. Nonostante Alexis, nel posticipo, sia finito in copertina anche per altro.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM