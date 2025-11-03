Saelemaekers esulta a pochi centimetri dall'arbitro Guida, che gli rifila un calcetto: polemiche in Milan-Roma

Alla fine ha deciso Strahinja Pavlovic: grazie a un guizzo ravvicinato del difensore serbo, servito alla perfezione da uno scatenato Leao, il Milan ha battuto per 1-0 la Roma nel posticipo della decima giornata di Serie A.
Partita "normale" nel primo tempo, dal punto di vista dei nervi, e divenuta elettrica nella parte finale. Anche e soprattutto dopo che la Roma si è vista assegnare il rigore del possibile pareggio, poi parato da Maignan a Dybala. Con due protagonisti principali: Alexis Saelemaekers e Marco Guida.
La decisione dell'arbitro della sezione di Torre Annunziata è stata giusta: Fofana ha respinto col braccio largo in barriera una punizione di Pellegrini. Ma il belga ha deciso di sfogare lo stesso i propri sentimenti dopo il miracolo di Maignan.