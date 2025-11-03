Saelemaekers esulta a pochi centimetri dall'arbitro Guida, che gli rifila un calcetto: polemiche in Milan-Roma

Dybala si è portato sul dischetto a pochi minuti dalla conclusione della gara, ha calciato alla propria destra, ma Maignan ha intuito la traiettoria tuffandosi dalla parte giusta e respingendo in angolo il sinistro dell'avversario. La gara, in pratica, si è chiusa lì.

Saelemaekers, appostato al limite dell'area in attesa di un miracolo da parte del compagno, si è sfogato dopo la parata. Ma non l'ha fatto alzando i pugni verso il cielo: si è diretto verso Guida, che si trovava accanto a lui, e ha esultato in maniera sfrenata a pochi centimetri dal corpo del direttore di gara.

Saelemaekers ha evidentemente rischiato grosso nell'occasione. Anche perché la sua esultanza non è passata inosservata a Guida, il quale si è brevemente girato nella sua direzione, redarguendolo. Dal taschino dell'arbitro campano non è però uscito alcun cartellino: né di colore giallo, né tantomeno di colore rosso.