Saelemaekers MilanGetty
Francesco Schirru

Saelemaekers rinnova con il Milan: nuovo contratto, esteso quello in scadenza nel 2027

Nuovo accordo per Saelemaekers, che potrebbe così rimanere al Milan ancora a lungo: il nuovo accordo è fino al 2031.

Il Milan "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026".

Con un comunicato ufficiale arrivato nel pomeriggio del 15 dicembre, la società rossonera ha confermato le voci delle ultime settimane: Saelemaekers non ha più un contratto in scadenza nel 2027, ma bensì ha firmato un nuovo accordo che estende l'accordo con il club meneghino al 2031.

Una notizia che i tifosi del Milan attendevano, visto quanto fatto dall'ex Roma nelle ultime settimane di campionato. A meno di future cessioni da qui al 2031, dunque, la storia di Saelemakers sarà rossonera a lungo.

  • L'ANNUNCIO DEL MILAN

  • LA STAGIONE DI SAELEMAEKERS

    Quattro assist e due goal fin qui tra Coppa Italia e Serie A per Saelemaekers, tornato al Milan dopo gli ottimi prestiti con Bologna e Roma. Titolarissimo di Allegri sulla fascia destra di centrocampo, il classe 1999 ha dimostrato di poter essere tranquillamente titolare in una big del campionato italiano, il tutto dopo gli iniziali dubbi.

    Arrivato nel 2020, infatti, Saelemaekers non era riuscito a mettersi in mostra come nell'ultimo anno e mezzo, in cui Thiago Motta e Ranieri prima e Allegri poi sono riusciti a valorizzare il suo talento.

    Grazie a questo periodo, tra l'altro, Saelemaekers dovrebbe conquistare anche un posto nella rosa del Belgio che parteciperà ai prossimi Mondiali.

