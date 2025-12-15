Saelemaekers rinnova con il Milan: nuovo contratto, esteso quello in scadenza nel 2027

Il Milan "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026".
Con un comunicato ufficiale arrivato nel pomeriggio del 15 dicembre, la società rossonera ha confermato le voci delle ultime settimane: Saelemaekers non ha più un contratto in scadenza nel 2027, ma bensì ha firmato un nuovo accordo che estende l'accordo con il club meneghino al 2031.
Una notizia che i tifosi del Milan attendevano, visto quanto fatto dall'ex Roma nelle ultime settimane di campionato. A meno di future cessioni da qui al 2031, dunque, la storia di Saelemakers sarà rossonera a lungo.