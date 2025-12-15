Saelemaekers rinnova con il Milan: nuovo contratto, esteso quello in scadenza nel 2027

Quattro assist e due goal fin qui tra Coppa Italia e Serie A per Saelemaekers, tornato al Milan dopo gli ottimi prestiti con Bologna e Roma. Titolarissimo di Allegri sulla fascia destra di centrocampo, il classe 1999 ha dimostrato di poter essere tranquillamente titolare in una big del campionato italiano, il tutto dopo gli iniziali dubbi.

Arrivato nel 2020, infatti, Saelemaekers non era riuscito a mettersi in mostra come nell'ultimo anno e mezzo, in cui Thiago Motta e Ranieri prima e Allegri poi sono riusciti a valorizzare il suo talento.

Grazie a questo periodo, tra l'altro, Saelemaekers dovrebbe conquistare anche un posto nella rosa del Belgio che parteciperà ai prossimi Mondiali.