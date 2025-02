Rummenigge non ci sta: "Troppe partite? I giocatori vogliono sempre più soldi, basta lamentele"

Il dirigente del Bayern Monaco non concorda con chi dice che si gioca troppo: "Da qualche parte i soldi per gli stipendi devono pur arrivare".

Negli ultimi anni, si sa, il tema legato alle troppe partite stagionali tra club e nazionali è uno degli argomenti più caldi.

In merito a ciò, si è espresso l'ex giocatore dell'Inter, nonché attuale dirigente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge: "Basta lamentarsi! I giocatori vogliono sempre più soldi, da qualche parte devono pur arrivare".

Il dirigente tedesco è tornato ad esprimersi anche riguardo la Superlega: "Per come era stata progettata non esisterà mai".