Ruggeri già “pazzo” dell’Atletico Madrid: “Sarei andato a piedi al Wanda Metropolitano”

Il nuovo acquisto dell’Atletico Madrid si gode qualche giorno di vacanza sulla spiaggia di Ibiza: ma il suo pensiero è rivolto alla nuova avventura che lo attende.

Un turista speciale nella spiaggia affollatissima di Ibiza. Il look d’altronde non mente: costume, infradito e un pallone sotto al braccio.

Niente di “particolare” se il turista in questione non rispondesse al nome di Matteo Ruggeri, da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, club che ha speso 20 milioni per acquistarlo dall’Atalanta.

A raccontare la giornata di relax di Ruggeri, finita comunque sotto la luce dei riflettori, è ‘Marca’: l’inviato del quotidiano spagnolo ha raccolto anche una dichiarazione esclusiva rilasciare dal ragazzo.