Sono tanti i giocatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito: come stanno andando e chi potrebbe tornare.

In estate si profila una nuova rivoluzione in casa Juventus, ma la società bianconera dovrà valutare anche il futuro dei tanti giocatori attualmente in prestito.

Oltre a Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, in forza a Genoa e Fiorentina, ci sono coloro che stanno chiudendo la stagione all'estero.

Ma come stanno andando i giocatori della Juventus in prestito e chi potrebbe rientrare a Torino?