Quale futuro per Mainoo? Amorim sarebbe “davvero contento” se il centrocampista chiedesse la cessione in prestito a gennaio

La leggenda dello United Paul Scholes ha recentemente affermato che il tecnico portoghese Amorim "non capisce il club". Alla domanda se commenti del genere rendano più difficile il suo lavoro, Amorim - che ha vinto solo 23 delle 58 partite disputate alla guida della squadra - ha risposto: "No, non è il fatto di non vincere, il problema è proprio quello. Se vincessi, potrei andare alle partite a cavallo, arrivare lì, giocare con solo due difensori e tutto andrebbe bene. Il problema è che come allenatore non sto facendo abbastanza bene e questo è un dato di fatto. Quindi questo è l'unico problema".

"Come allenatore del Manchester United, non stiamo ottenendo i risultati sperati. Dovremmo avere più punti, soprattutto in questa stagione. Quindi lo accetto, naturalmente. A volte loro [gli ex giocatori critici] non hanno tutte le informazioni e vedono il Manchester United con gli standard che hanno vissuto qui. Vincere sempre. Quindi è difficile per loro vedere la loro squadra in questa situazione".

Scholes ha anche messo in discussione il motivo per cui Mainoo si trova ai margini della rosa, insieme a Nicky Butt, Rio Ferdinand e Paul Ince, altre ex stelle dello United che hanno adottato la stessa posizione. Amorim ha aggiunto: "So che per voi ci sono alcuni giocatori in cui credete molto e anch'io credo molto in loro, ma a volte devo fare delle scelte".

"Giochiamo con due centrocampisti. Potremmo cambiare in futuro, ma Kobbie Mainoo gioca nella stessa posizione di Bruno Fernandes e a volte è davvero difficile togliere Bruno Fernandes dalla squadra: questo è l'unico motivo".