Pubblicità
Pubblicità
Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Chris Burton

Quale futuro per Mainoo? Amorim sarebbe “davvero contento” se il centrocampista chiedesse la cessione in prestito a gennaio

In casa Manchester United si interrogano su quale sia l’opzione migliore per il futuro di Mainoo, centrocampista ai margini del club: il ragazzo potrebbe chiedere la cessione in prestito a gennaio.

Pubblicità

Il Manchester United potrebbe essere uno dei club inglesi più attivi durante il prossimo calciomercato di gennaio, sia per quel che riguarda le possibili entrare che le uscite. 

Ruben Amorim ha affermato che sarebbe "davvero contento" se il centrocampista Kobbie Mainoo, attualmente fuori dai piani del club, gli chiedesse di essere ceduto in prestito a gennaio, lasciando così il Manchester United nella finestra invernale. 

Ci si interroga sul futuro del talento ventenne, dato che fatica a trovare spazio in campo: il ragazzo potrebbe aver bisogno di un trasferimento così da giocare di più e avere maggiori chance di guadagnarsi un posto nella rosa dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026.

  • ZERO PRESENZE DA TITOLARE IN PREMIER LEAGUE

    Mainoo non ha ancora disputato alcuna partita di Premier League da titolare in questa stagione, con la sua unica presenza dall'inizio nel 2025-26 risalente alla sconfitta in Carabao Cup contro il Grimsby, squadra della League Two. Le sue 10 presenze nella massima serie sono tutte arrivate da subentrato.

    La concorrenza per un posto in campo è agguerrita all'Old Trafford, con stelle esperte come il capitano Bruno Fernandes e il veterano brasiliano Casemiro che occupano i posti a centrocampo, e questo sta portando Mainoo a riflettere sull'opzione migliore per il suo futuro.

    • Pubblicità
  • Manchester United v West Ham United FC: Premier League Summer SeriesGetty Images Sport

    CALCIOMERCATO: MAINOO HA BISOGNO DI UN TRASFERIMENTO A GENNAIO?

    Il talento cresciuto nel settore giovanile del Manchester United potrebbe fare pressione per un suo trasferimento a inizio 2026

    Amorim, alla domanda dei giornalisti prima dell'incontro con il Bournemouth di lunedì, ha risposto: "Se Kobbie verrà da me per parlarmi, gli parlerò. Non dirò cosa dirò a Kobbie, ma sarò davvero contento se Kobbie verrà a parlarmi di questo. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capisco che ognuno ha i propri obiettivi.

    La frustrazione [di qualsiasi giocatore] non aiuta nessuno. Ma, ripeto, l'attenzione è rivolta al [Bournemouth] e vedremo se ciò accadrà. Ho avuto alcune conversazioni con lui, soprattutto l'anno scorso, e con altri giocatori, ma su questo argomento no, non ho parlato con lui. Sono completamente disponibile [a parlare]".

    Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AMORIM APPREZZA MAINOO?

    La leggenda dello United Paul Scholes ha recentemente affermato che il tecnico portoghese Amorim "non capisce il club". Alla domanda se commenti del genere rendano più difficile il suo lavoro, Amorim - che ha vinto solo 23 delle 58 partite disputate alla guida della squadra - ha risposto: "No, non è il fatto di non vincere, il problema è proprio quello. Se vincessi, potrei andare alle partite a cavallo, arrivare lì, giocare con solo due difensori e tutto andrebbe bene. Il problema è che come allenatore non sto facendo abbastanza bene e questo è un dato di fatto. Quindi questo è l'unico problema".

    "Come allenatore del Manchester United, non stiamo ottenendo i risultati sperati. Dovremmo avere più punti, soprattutto in questa stagione. Quindi lo accetto, naturalmente. A volte loro [gli ex giocatori critici] non hanno tutte le informazioni e vedono il Manchester United con gli standard che hanno vissuto qui. Vincere sempre. Quindi è difficile per loro vedere la loro squadra in questa situazione".

    Scholes ha anche messo in discussione il motivo per cui Mainoo si trova ai margini della rosa, insieme a Nicky Butt, Rio Ferdinand e Paul Ince, altre ex stelle dello United che hanno adottato la stessa posizione. Amorim ha aggiunto: "So che per voi ci sono alcuni giocatori in cui credete molto e anch'io credo molto in loro, ma a volte devo fare delle scelte".

    "Giochiamo con due centrocampisti. Potremmo cambiare in futuro, ma Kobbie Mainoo gioca nella stessa posizione di Bruno Fernandes e a volte è davvero difficile togliere Bruno Fernandes dalla squadra: questo è l'unico motivo".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Amorim MainooGetty

    MAINOO PUÒ GIOCARE COME CENTROCAMPISTA DIFENSIVO NEL MANCHESTER UNITED?

    Alla domanda se apprezza Mainoo, che ha debuttato in prima squadra nel gennaio 2023, il tecnico dello United ha risposto così: "Certo. Come tutti gli altri. Casemiro è l'esempio più eclatante [del suo cambiamento di opinione]. Era dietro a Toby [Collyer, ora in prestito al West Brom] e ora è una star".

    Amorim ha aggiunto che Mainoo è in grado di ricoprire il ruolo di centrocampista difensivo, giocando dunque da numero 6 dello United: "Sì, può farlo. Credo fosse contro l'Everton: ho tolto Casemiro e ho messo Kobbie perché stavamo cercando di giocare una partita diversa. Può giocare in quella posizione. Ma a volte è difficile. A volte Kobbie Mainoo, devi pensare [se è] il giocatore giusto per bloccare le transizioni. Ha bisogno di passare più tempo lì, ma in futuro potrà ricoprire quella posizione".

    Mainoo spera di giocare contro il Bournemouth, mentre lo United cerca di scalare la classifica della Premier League per entrare nella top five. I Red Devils hanno in programma le partite contro Aston Villa, Newcastle e Wolves prima dell'apertura della finestra di mercato del 1° gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
0