Ruben Amorim continua a non puntare su Mainoo: i tifosi del Manchester United non potranno sopportare la cosa a lungo

Prima Ruben Amorim ha preso di mira Marcus Rashford, ma i tifosi del Manchester United non hanno protestato perché anche loro avevano messo in discussione il suo impegno e le sue prestazioni. Poi ha preso di mira Alejandro Garnacho e ancora una volta non hanno protestato, dato che l'atteggiamento dell'ala era diventato insopportabile. Ma poi nel suo mirino è finito Kobbie Mainoo e si è scatenato il putiferio, tanto da spingere finalmente i pazienti tifosi oltre il limite.

Nella sua prima intervista come allenatore del Manchester United sul sito web del club, Amorim ha affermato che la cosa più importante non era far adattare i suoi giocatori al suo modulo, ma tornare alle basi di ciò che significava giocare per i Red Devils.

"La cosa più importante è il senso di appartenenza al club. E in questo campo abbiamo una lunga tradizione", ha dichiarato Amorim dopo la sua prima settimana di lavoro a Carrington.

"Penso che sia importante perché ora molti parlano del 3-4-3, del 4-3-3 e di tutte queste cose. Ma quando penso come giocatore o come compagno di squadra del Manchester United, non lo faccio portando alla mente un sistema o una formazione, ma il carattere dei giocatori, il modo in cui vedono il club. La cosa più importante per me in questo momento è creare i principi, l'identità e il carattere che avevamo in passato".

Chiedete a qualsiasi tifoso dello United qual è l'identità del club e vi verranno in mente due temi: un calcio audace e offensivo, l'altro sono i giovani giocatori, in particolare quelli cresciuti nel vivaio. Amorim ha dato poca priorità a entrambi questi principi.

Mentre i tifosi dello United sono stati straordinariamente pazienti con l'allenatore che ha guidato la squadra nella sua peggiore stagione in 51 anni, continuando a cantare che il portoghese "rivoluzionerà i Reds" durante le partite, il suo scarso utilizzo di Mainoo, l'unico giocatore proveniente dal vivaio ad aver giocato in prima squadra, sta mettendo a dura prova la loro fiducia...