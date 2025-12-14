Pubblicità
Ruben Amorim continua a non puntare su Mainoo: i tifosi del Manchester United non potranno sopportare la cosa a lungo

Al Manchester United valorizzare i giovani del settore giovanile è una tradizione: Amorim sta trascurando il gioiello più importante emerso negli ultimi anni.

Prima Ruben Amorim ha preso di mira Marcus Rashford, ma i tifosi del Manchester United non hanno protestato perché anche loro avevano messo in discussione il suo impegno e le sue prestazioni. Poi ha preso di mira Alejandro Garnacho e ancora una volta non hanno protestato, dato che l'atteggiamento dell'ala era diventato insopportabile. Ma poi nel suo mirino è finito Kobbie Mainoo e si è scatenato il putiferio, tanto da spingere finalmente i pazienti tifosi oltre il limite.

Nella sua prima intervista come allenatore del Manchester United sul sito web del club, Amorim ha affermato che la cosa più importante non era far adattare i suoi giocatori al suo modulo, ma tornare alle basi di ciò che significava giocare per i Red Devils.

"La cosa più importante è il senso di appartenenza al club. E in questo campo abbiamo una lunga tradizione", ha dichiarato Amorim dopo la sua prima settimana di lavoro a Carrington.

"Penso che sia importante perché ora molti parlano del 3-4-3, del 4-3-3 e di tutte queste cose. Ma quando penso come giocatore o come compagno di squadra del Manchester United, non lo faccio portando alla mente un sistema o una formazione, ma il carattere dei giocatori, il modo in cui vedono il club. La cosa più importante per me in questo momento è creare i principi, l'identità e il carattere che avevamo in passato".

Chiedete a qualsiasi tifoso dello United qual è l'identità del club e vi verranno in mente due temi: un calcio audace e offensivo, l'altro sono i giovani giocatori, in particolare quelli cresciuti nel vivaio. Amorim ha dato poca priorità a entrambi questi principi.

Mentre i tifosi dello United sono stati straordinariamente pazienti con l'allenatore che ha guidato la squadra nella sua peggiore stagione in 51 anni, continuando a cantare che il portoghese "rivoluzionerà i Reds" durante le partite, il suo scarso utilizzo di Mainoo, l'unico giocatore proveniente dal vivaio ad aver giocato in prima squadra, sta mettendo a dura prova la loro fiducia...

    DODICI MINUTI PER PARTITA

    I sentimenti dei tifosi dello United nei confronti di Mainoo sono stati evidenti nell'applauso che gli è stato riservato quando è entrato in campo contro il Wolverhampton lunedì. Ma il momento in cui è entrato ha detto tutto sulla sua scarsa importanza nella squadra. Era il 78° minuto e lo United era già in vantaggio per 3-1 contro la peggior compagine del campionato, forse nella storia della Premier League.

    Era difficile non ripensare a quando Mainoo era apparso per la prima volta al Molineux poco più di due anni fa, giocando tutta la partita e segnando il goal della vittoria all'ultimo respiro con una corsa sinuosa e un tiro a giro basso nell'angolo basso. C'era un entusiasmo tangibile allora per lui che poi ha segnato con splendido tiro a giro contro il Liverpool e siglato la rete decisiva nella finale di FA Cup contro il Manchester City.

    La sua rapida ascesa nella Nazionale inglese, con sei presenze a Euro 2024, sembrava consolidare la sua crescita, ma la sua carriera è ora a un bivio, poiché sta ancora aspettando la sua prima partita da titolare in Premier League in questa stagione. Il massimo che ha giocato sono stati 45 minuti contro il Burnley ad agosto, quando Mason Mount si è infortunato. Ha una media di 12 minuti a gara in Premier League.

  • NIENTE DA RIDERE

    Amorim ha schierato Mainoo in otto delle sue prime tredici partite di Premier League, principalmente al fianco di Manuel Ugarte. Il momento più sorprendente è stato quando lo ha utilizzato come falso nove contro il Crystal Palace, partita che lo United ha perso per 2-0. Poi ha subito un infortunio in allenamento che lo ha tenuto fuori per due mesi e quando è tornato Casemiro ha ripreso il suo posto in un centrocampo a due, con Mainoo che partiva titolare solo quando Amorim voleva far riposare i giocatori in vista dell'Europa League.

    Il suo goal contro il Lione ha permesso allo United di prolungare il suo cammino nella competizione competizione, ma non è stato ricompensato con un ruolo più importante e nella finale contro il Tottenham è stato schierato nei minuti di recupero. Tuttavia, è stata comunque una sorpresa non vederlo titolare in nessuna delle prime tre partite di Premier League e la sua continua assenza dall'undici a quattro mesi dall'inizio della stagione ha portato Amorim, comprensibilmente, a essere spesso interrogato sul perché abbia utilizzato Mainoo così poco.

    E quando il nome di Mainoo è stato menzionato in una conferenza stampa all'indomani del deludente pareggio per 1-1 in casa contro il West Ham, Amorim si è lasciato sfuggire una risatina, stupendo i giornalisti presenti nella sala e facendo arrabbiare molti tifosi. Per l'allenatore, a quanto pare, Mainoo era diventato una sorta di scherzo.

    "Capisco cosa intendete dire: voi amate Kobbie, lui ha giocato titolare con l'Inghilterra. Ma questo non significa che io debba schierare Kobbie quando ritengo che non sia il caso, quindi la decisione spetta a me. Voglio solo vincere, non guardo chi è, non mi interessa, cerco solo di schierare i migliori giocatori in campo".

    VITTIMA DEL SISTEMA DI GIOCO

    Amorim, però, trascurava un punto cruciale: il fatto che Mainoo sia l'unico giocatore proveniente dal vivaio rimasto in squadra e che ormai non faccia quasi più parte del gruppo di titolari. Ciò ha portato a un'accesa discussione tra l'allenatore e il giornalista della BBC Simon Stone, il quale ha suggerito che Amorim non "si fida" dei giocatori provenienti dal vivaio. "Perché?", è stata la risposta irritata dell'allenatore, a cui è stato risposto "perché non scegli mai nessun giocatore proveniente da lì". Per riassumere la situazione disastrosa, Amorim ha citato Mainoo come uno dei giocatori provenienti dal settore giovanile che sceglie.

    La mancanza di tempo di gioco di Mainoo ha in parte portato a concentrare l'attenzione su Shea Lacey, il diciottenne di Liverpool che è stato convocato in squadra nelle ultime quattro partite.

    Il riferimento a Lacey ha suscitato ulteriore incredulità da parte di Amorim, che ha spiegato ragionevolmente che Amad Diallo e Bryan Mbeumo erano opzioni più affidabili rispetto al giovane non ancora collaudato. I tifosi dello United non sono particolarmente indignati per la mancanza di minuti di gioco di Lacey. È l'assenza di Mainoo, che ha giocato una finale di un Europeo e segnato in una finale di FA Cup, e che molti ritengono possa migliorare la sua squadra altalenante, che la gente trova difficile da comprendere.

    E nonostante Amorim dica di voler vincere, la sua squadra non lo sta facendo con sufficiente regolarità.

    A difesa dell'allenatore, va detto che ha molte meno partite a disposizione per dare opportunità ai giovani rispetto alla scorsa stagione, quando Chido Obi, Toby Collyer, Tyler Fredricson e Harry Amass hanno avuto tutti la loro occasione. Mainoo, però, aveva già dato prova delle sue qualità, ma è vittima del sistema rigido di Amorim e della sua insistenza nel schierare due centrocampisti. Ciò significa che è in diretta competizione con Bruno Fernandes, che è proprio il giocatore più importante dello United e uno che non si infortuna mai.

    "DOVREBBE LASCIARE LO UNITED"

    Amorim non è stato in grado di garantire che Mainoo giocherà di più quando Mbeumo e Amad partiranno per la Coppa d'Africa. E mentre una soluzione ovvia sarebbe quella di schierare Fernandes più avanti per sostituire il primo e riportare Mainoo in campo, è più probabile che Mason Mount avrà più spazio e che il ventenne rimarrà nell'ombra.

    Per rilanciare la sua carriera, Mainoo dovrà necessariamente cercare un trasferimento in prestito a gennaio. Il fatto che non voglia lasciare definitivamente il club, o almeno non ancora, dimostra che è ancora legato alla squadra e non vuole abbandonare la nave, soprattutto considerando che il futuro a lungo termine di Amorim al club è tutt'altro che sicuro. Ma ora alcuni ex giocatori di spicco dello United lo stanno esortando ad andarsene.

    "Se ci penso e mi metto nei panni di Kobbie Mainoo, me ne andrei - ha detto Rio Ferdinand sul suo canale Youtube - Ha sprecato 18 mesi della sua carriera al Manchester United. Probabilmente è rimasto lì sei mesi più del dovuto. Avrebbe dovuto andarsene e penso che il suo agente e, cosa ancora più importante, la sua famiglia debbano proteggerlo".

    "AMORIM NON CAPISCE LO UNITED"

    Paul Scholes ha espresso chiaramente la sua opinione con un furioso sfogo su Instagram all'inizio di questo mese, dopo che Amorim aveva affermato che Mainoo era un titolare. "Stronzate", ha scritto Scholes in risposta alle dichiarazioni di Amorim. "Quel ragazzo sta rovinando la sua carriera, non giocando in una squadra che non sa controllare una partita di calcio. Odio vedere i giocatori cresciuti nel vivaio andarsene, ma probabilmente ora è meglio per lui, quando è troppo è troppo".

    Scholes ha cancellato i suoi commenti, ma ha ribadito la stessa opinione nell'ultima puntata del podcast The Good, The Bad and the Football. " Bisognerebbe consigliargli di andarsene. Se mi chiamasse e mi dicesse 'Penso che il Chelsea sia interessato a me, cosa ne pensi?', gli direi 'senza esitazione'".

    Per Scholes, la saga di Mainoo è solo un esempio che dimostra che Amorim non è l'allenatore giusto per lo United. "Non credo che l'allenatore capisca questo club, punto. Non credo proprio che sia l'uomo giusto. Il Man United è più che altro una questione di rischio e intrattenimento, con i tifosi in casa pronti a scatenarsi, ali che superano gli avversari, tiri in porta.

    Non c'è niente di tutto questo. Ha schierato quattro difensori contro il West Ham. Se andiamo in vantaggio per 1-0, l'allenatore dice sempre di andare a segno, di fare due, tre, quattro goal. Lui proprio non lo capisce, non credo che nessuno nel club capisca il Man United".

    IL RISCHIO DI UNA RIVOLTA

    Scholes ha aggiunto: "Allo United amano i giocatori cresciuti nel vivaio, è ovvio, quindi perché Jason Wilcox, Berrada, permette all'allenatore di trattare così un talento cresciuto in casa? Se vincessi ogni settimana e fossi in testa alla classifica, sì, ma loro sono dodicesimi in campionato".

    E questo è il punto chiave. Amorim avrebbe pochissimi critici se stesse supervisionando l'ascesa dello United verso la vetta con poca influenza dei giocatori cresciuti nel vivaio. Nei momenti difficili, vedere i giocatori cresciuti localmente entrare in squadra, come hanno fatto Mainoo e Garnacho durante la difficile seconda stagione di Erik ten Hag, può lenire le ferite.

    La vittoria dello United sul Wolverhampton lo ha portato al sesto posto in Premier League, ma la vera prova arriva ora, in un intenso periodo natalizio in cui lo United affronterà Bournemouth, Aston Villa e Newcastle United e dovrà fare a meno di Amad e Mbeumo. E se la stagione continuerà con questo andamento di un passo avanti e uno indietro, le voci dissenzienti sul modo in cui Amorim sta guidando il club si trasformeranno in una rivolta vera e propria.

